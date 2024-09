Eureka Monza vince la prima edizione dell'Acinque Baskin Cup

L'asd Eureka Monza ha vinto la prima edizione dell'Acinque Baskin Cup, il torneo di baskin (uno sport ispirato al basket che permette a disabili e normodotati di giocare insieme) organizzato nel weekend del 28 e 29 settembre 2024 al PalaPrealpi di Seveso dall'associazione di Lentate sul Seveso Sport4All.

A sfidarsi sul campo del rinnovato Palazzetto sei squadre provenienti dal territorio in cui opera Acinque, società che opera nel settore delle utilities: asd Sport4All, che ha partecipato con le sue due squadre, Bears e Lions, asd Casatesport di Casatenovo, asd Il Millepiedi di Varese, asd Salus di Gerenzano e asd Eureka Monza. Proprio la squadra bianco-rossa ha trionfato, giocando le finali contro Millepiedi Varese.

«È un onore essere qui oggi insieme a persone come voi, che danno gioia e forza a tutta la comunità - ha affermato il sindaco Alessia Borroni durante la cerimonia di premiazione di domenica pomeriggio - Siamo contenti di vedere questo entusiasmo di vivere. Lo sport è importante per tutti e voi siete la dimostrazione di come sia uno strumento di vita e socializzazione. E’ davvero appagante vedere così tante persone».

Il presidente di Acinque, Matteo Barbera, ha quindi rivolto «un ringraziamento a tutti voi che avete partecipato a questo torneo: siete bravissimi. Essere un’azienda del territorio significa fare rete comune, mettendo al centro la persona. La sostenibilità, il settore in cui come società operiamo, è anche sociale».

Luca Porta, presidente di Sport4All, ha voluto ringraziare tutte le persone coinvolte nell’iniziativa:

«Voglio esprimere il mio ringraziamento a tutte le squadre che hanno partecipato a questa due giorni di baskin, ai soci della nostra associazione e all’Amministrazione comunale di Seveso, per averci concesso questi spazi. Un sentito grazie ad Acinque che ci ha sostenuto attivamente in questo progetto, che ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti dai territori dove opera l’azienda. Questo torneo nasce per far conoscere il baskin e la nostra associazione. Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione e abbiamo intenzione di rendere questo torneo un appuntamento annuale».