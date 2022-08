Brillante prestazione dell'atleta brianzolo Riccardo Villa della A.S.D Ginnastica Pro Carate.

European Youth Olympic Festival, grande successo per Riccardo Villa

Il giovane ha infatti partecipato con successo, assieme alla nazionale juniores, agli Eyof - European Youth Olympic Festival - e ha portato a casa ben tre medaglie.

Due gli ori ottenuti il primo nella gara a squadre assieme ai compagni Tommaso Brugnami e Davide Oppizio, l'altra nella gara mista con la ginnasta Arianna Grillo. Infine una medaglia d'argento nella gara individuale.

L’European Youth Olympic Festival è la manifestazione multidisciplinare dedicata alle categorie junior e si è tenuta dal 24 al 30 luglio coinvolgendo l’Italbaby di Ginnastica Artistica maschile e femminile.

La competizione è tornata in scena a Banska Bystrica, in Slovacchia dopo il lungo stop dovuto alla pandemia: l’ultima edizione si era tenuta, infatti, nel 2019 a Baku, in Azerbaijan. Sono state in totale 48 le nazioni partecipanti, con oltre 2300 atleti di ogni sport e una bella delegazione italiana.