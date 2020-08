Europei di ciclismo, c’è anche la Brianza

C’è anche un po’ di Brianza ai Campionati europei di ciclismo che si disputano da oggi, lunedì 24, sino a venerdì 28 agosto 2020, a Plouay, in Francia.

La Martesana agli Europei di ciclismo

A tenere alta la bandiera del nostro territorio saranno Andrea Piras, di Cavenago e Walter Brambilla di Cernusco sul Naviglio che nelle rispettive vesti di ciclista categoria Juniores ed Osteopata sono stati convocati dalla Nazionale azzurra per la rassegna continentale.

Per il veterano Brambilla, osteopata/massofisioterapista di Cernusco sul Naviglio, si tratta dell’ennesima convocazione in azzurro. Una collaborazione con la Nazionale che risale al 1994 e che lo ha visto impegnato prima come massaggiatore e poi come osteopata nei settori pista, mountain bike e strada.

Con lui ci sarà anche il cavenaghese Piras, 18 anni, che difende i colori del team bresciano Aspiratori Otelli, si tratta di un importante riconoscimento maturato con le ottime prestazioni delle ultime due stagioni e una conferma in azzurro dopo il campionato del mondo a cronometro già disputato nella scorso anno. Andrea gareggerà venerdì 28 agosto nella prova su strada riservata agli Juniores su di un circuito dal tracciato nervoso per un totale di 107 chilometri. La gara sarà trasmessa da Rai Sport.

