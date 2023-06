Europei Under-21: la Nazionale parla brianzolo

Parla brianzolo la Nazionale italiana Under-21 che prenderà parte agli Europei di categoria in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e in Georgia. Tra i convocati infatti ci sono Lorenzo Colombo, Nicolò Cambiaghi e Lorenzo Pirola: tre giovani campioni in rampa di lancio cresciuti tra Vimercate, Monza, e Carate

Europei Under-21: Lorenzo Colombo

Tutti e tre arrivano da un'ottima stagione disputata da protagonisti in Serie A e su di loro punta molto forte il Ct Azzurro, Paolo Nicolato. Lorenzo Colombo, nato a Vimercate e cresciuto a Burago, è stato uno degli artefici della salvezza del Lecce, certificata con un calcio di rigore allo scadere contro il Monza alla penultima giornata di campionato che è valso una vittoria storica: per lui, compresa la Coppa Italia, 34 presenze e 6 gol complessivi. In estate l'attaccante classe 2002 tornerà al Milan dopo la fine del prestito ai salentini e, visto anche l'addio di Zlatan Ibrahimovic, è probabile che possa rimanere e ritagliarsi un ruolo importante a San Siro. Occhio però alla forte concorrenza proprio del Monza.

Europei Under-21: Nicolò Cambiaghi

Altro attaccante che vestirà la maglia della Nazionale in estate è Nicolò Cambiaghi. Anche per lui quella appena conclusa è stata una stagione da incorniciare. L'Empoli lo ha preso in prestito dall'Atalanta dopo due ottime esperienze in Serie B con Reggiana e Pordenone. E lui ha ricambiato la fiducia timbrando il cartellino 7 volte in 29 partite, conquistandosi anche la titolarità in tutta la seconda parte di campionato. A breve rientrerà a Bergamo, dove è cresciuto calcisticamente dopo i primi calci con la Dipo e la Vimercatese: e torna per restare alla corte di Giampiero Gasperini.

Europei Under-21: Lorenzo Pirola

Nato a Carate, cresciuto a Casatenovo, Pirola ha vestito anche la maglia della Cosov Villasanta prima di approdare all'Inter, con cui ha persino esordito in Serie A. Il classe 2002 si è fatto le ossa anche con il Monza per poi tornare tra i grandi con la Salernitana. Per lui, difensore, la soddisfazione di aver scalato in fretta le gerarchie ed essere entrato nelle grazie dei tifosi con 27 partite stagionali coronate anche da 2 gol. Anche lui è in prestito ed è ancora di proprietà dell'Inter, ma sembra che la società campana sia pronta a investire sul mercato pur di trattenerlo.

Europei Under-21: la situazione dell'Italia

L'Italia comincerà la propria avventura il 22 giugno contro la Francia. Poi se la vedrà con Svizzera (25 giugno) e Norvegia (28 giugno). Gli Azzurri sono la Nazionale che vanta più partecipazioni alla fase finale degli Europei e, al pari con la Spagna, anche il maggior numero di vittorie. Il trionfo però manca ormai dal 2004: ai brianzoli il compito di riportare in alto il tricolore.

Ecco l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone)

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese)

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spezia), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan)

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Wilfried Gnonto (Leeds), Pietro Pellegri (Torino)