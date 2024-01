Fantastica doppietta per il CTL3

Più forti degli avversari e del freddo: non poteva iniziare meglio la stagione del CTL3 che centra una fantastica doppietta con Daniele Molena e Filippo Ba

La doppietta da applausi

Non poteva riprendere in un modo migliore la stagione 2024, battezzata con i cross.

Nel trofeo Monga a Casalzuigno, vicino a Luino, su un percorso difficile contraddistinto da curve, salite e un po' di fango, il duo del CTL3 Filippo Ba e Daniele Molena centrano un uno-due non scontato. Comanda le operazioni il maturo ed espero Ba che prima aiuta il compagno Molena, e poi si produce in un assolo vincente. Ma molto bene entrambi che lanciano un segnale estremamente positivo per il prosieguo della stagione.

Il giorno precedente, manca il podio ed e' quinto assoluto a Seregno il compagno di allenamneto e di CTL3 Riccardo Marino, ma il risultato è condizionato da una caduta iniziale che gli ha impedito di partire subito tra i primi, costringendolo a un inseguimento che gli ha sì fruttato un bel quinto posto, ma che poteva essere decisamente meglio.