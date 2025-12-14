Federico Bosis sul tetto del judo italiano

Federico Bosis, della Polisportiva Besanese, sul tetto del judo italiano.

Campione Italiano Assoluto di judo

Certe vittorie non nascono in un weekend, ma in anni di lavoro silenzioso. Al PalaPellicone di Ostia Lido, Federico Bosis ha trasformato un sogno coltivato da ragazzo in realtà, laureandosi Campione Italiano Assoluto 2025 nella categoria -73 kg. Quattro incontri, nessuna distrazione, una lucidità da veterano. Federico ha affrontato la gara con la maturità di chi sa aspettare il momento giusto, dimostrando che il talento conta, ma è la continuità a fare la differenza.

Il Direttore Tecnico

“Non è stato un anno facile” racconta Alessandro Comi, Direttore Tecnico della Polisportiva Besanese. “Eppure Federico non ha mai smesso di credere nel percorso. Ha lavorato, ha aspettato, ha costruito. Questa medaglia è il risultato di scelte giuste, fatte ogni giorno, anche lontano dai riflettori.”

Una medaglia con un significato speciale

Per Federico, quella medaglia aveva un significato speciale: “Anni fa ero sugli spalti con mio padre, a guardare questa gara. Mi ero promesso che un giorno avrei combattuto anch’io per l’oro. Oggi posso dire di aver mantenuto quella promessa. Ma non voglio fermarmi qui: questo risultato non chiude il 2025, apre il 2026.”

La Polisportiva Besanese

Un successo individuale che diventa simbolo di un movimento più ampio. La Polisportiva Besanese chiude infatti un anno straordinario, impreziosito anche dall’ingresso di Alessandro Comi nell’Executive Committee dell’European Judo Union. “Federico è l’espressione più alta di un progetto che coinvolge oltre 100 atleti di tutte le età, nuovi tecnici, nuovi arbitri e una rete territoriale fatta di scuole, centri diurni e associazioni. Per noi il judo non è solo competizione: è educazione, inclusione e crescita.”

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 16 dicembre 2025.