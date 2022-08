Federico conquista un bronzo mondiale

Straordinaria impresa per il judoka besanese Federico Bosis che ha conquistato il bronzo ai Campionati mondiali under 18 di Sarajevo

Il bronzo ai Mondiali

Dopo una stagione eccellente il judoka besanese, classe 2005, è stato convocato dalla nazionale italiana FIJLKAM per prendere parte ai Campionati mondiali della classe cadetta che si stanno svolgendo in questi giorni nella capitale bosniaca.

Protagonista di una stagione eccellente Federico è arrivato al Mondiale con il “peso” di una medaglia di legno all’Europeo svoltosi a Parenzo lo scorso giugno:

“Quella di oggi è stata una rivincita - ha affermato Federico a fine gara - Oggi c’ero con la testa e la voglia di prendermi quella medaglia che avevo lasciato in finale agli europei era tanta. Mi sentivo bene e ho dato il massimo fin da subito.”

E il coach besanese in forza alla nazionale italiana Alessandro Comi ha aggiunto:

“Quella di oggi è stata una gara quasi perfetta. Federico è entrato subito in gara con una freddezza che pochi hanno e ha portato sul tatami tutto se stesso: negli ultimi mesi abbiamo lavorato per arrivare al massimo a questo appuntamento ed il risultato di oggi è frutto di un eccellente lavoro di squadra.”

Nel suo percorso verso la medaglia, Federico ha eliminato il serbo Petrovic e lo statunitense Farnot, per giocarsi quindi il tutto per tutto col campione europeo in carica, il georgiano Lasha Samdashvili, in un incontro al cardiopalmo nell’extra-time deciso soltanto da un errore tattico a sfavore dell’azzurro; non c’è stato niente da fare per l’australiano Toyoshima nell’incontro di ripescaggio e nemmeno per l’azero Nijat Naghiyev, già bronzo europeo, fulminato da Federico con un gesto tecnico da manuale che gli è valso la medaglia di bronzo.

La soddisfazione (e un pizzico di rammarico) di Federico