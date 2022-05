Grande successo per la festa di fine stagione per la "Nuova Ronchese" di Ronco Briantino. Tra le varie iniziative sono scese in campo anche le mamme dei piccoli calciatori per una partitella insieme ai propri figli.

Festa di fine stagione per la "Nuova Ronchese": in campo anche le mamme dei piccoli calciatori

Sono state proprio loro a inaugurare la festa tenutasi venerdì al Centro sportivo di via Parrocchia. In campo i bambini delle annate 2014-2015 e 2016 che, insieme alle proprie mamme, hanno dato spettacolo sul rettangolo verde. A seguire, la partita tra i papà e i membri dello staff, che di certo non hanno sfigurato. In chiusura, aperitivo per tutti, poi la tanto attesa presentazione della stagione 2022-2023 e un momento per celebrare le eccellenze della società.

Premiate le colonne della società

A ricevere l'ambito premio sono stati Oreste Rovelli e Maurizio Casiraghi, festeggiati rispettivamente per i 20 e i 15 anni di preziosa collaborazione tra le fila della "Nuova Ronchese". A consegnare l'omaggio, il presidente Giuseppe Ripamonti. Con lui anche l'assessore allo Sport, Walter Ghirri.

"Dopo due anni di chiusura è bello oggi ritrovarci per salutare la stagione che ha segnato la rinascita, del ritorno allo sport e alle belle iniziative - le parole del numero uno della società - Ringraziamo tutti i genitori per averci dato fiducia affidandoci i loro figli. Voi conoscete bene il nostro obiettivo principale, che non è quello di vincere a tutti i costi. I nostri atleti giocano, si divertono, soffrono e vincono tutti insieme. Crescono e imparano a fare squadra: sono i nostri campioni. Anche il gruppo dei dirigenti e degli allenatori è una squadra molto affiatata. Ci definiamo una grande famiglia e siamo orgogliosi di farne parte con voi"

GUARDA LE FOTO DELLA SERATA: