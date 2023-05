Grande festa in Comune per la "Promozione" del Lesmo. Promozione di nome e di fatto, visto che solo poche settimane fa la squadra nerazzurra ha conquistato sul campo il passaggio nell'omonima categoria per la prossima stagione.

Festa in Comune per la "Promozione" del Lesmo

Ieri sera, martedì 23 maggio, il sindaco Francesco Montorio e l'assessore con delega allo Sport, Laura Barettini, hanno voluto incontrare tutti i giocatori della prima squadra per celebrare il primo storico salto in Promozione della società guidata da ormai dieci anni dai fratelli Maurizio, Gianni e Michele Coccimiglio. Come l'araba fenice (non a caso simbolo della società), la squadra è risorta solo lo scorso anno come "Fc Lesmo" e alla prima stagione ha centrato l'obiettivo grosso.

"Un fiore all'occhiello per il paese"

Da qui la grande soddisfazione delle istituzioni che hanno voluto celebrare l'impresa:

"Una grande soddisfazione per ciascuno di voi, per la società, ma anche per tutta Lesmo, della quale rappresentate un vero fiore all'occhiello nel panorama sportivo - le parole dell'assessore Barettini - A voi rivolgiamo i più sinceri complimenti perché sappiamo che questo è il risultato di un grande impegno e un grande sacrificio da parte di tutti voi"

Complimenti ai quali si è aggiunto anche il sindaco Montorio, al quale non è mancata una simpatica battuta:

"E' stato un anno eccezionale per il calcio lesmese - ha esordito - Anche in Serie A ha vinto lo Scudetto una squadra che ha a che fare con Lesmo visto che il suo sindaco è di Napoli. Non è colpa mia se mi hanno eletto: però guarda la coincidenza, il Lesmo viene promosso e il Napoli vince il campionato dopo 33 anni. A saperlo facevo prima il sindaco. Ma a parte gli scherzi, mi unisco alle congratulazioni e ai complimenti per quello che avete fatto per dare lustro al nostro paese e soprattutto ai valori dello sport, tra cui lealtà, rispetto, impegno e passione. E questo è sicuramente ciò che vi fa più onore. Ci vediamo sicuramente per la prima del prossimo campionato, con l'augurio di essere di nuovo qui tra un anno a celebrare un'altra promozione"

Scambio di regali

L'Amministrazione comunale ha consegnati poi ai fratelli Coccimiglio, a mister Emanuele Leoni e al capitano della squadra, Giacomo Zappa una speciale targa a coronamento della stagione. Dal canto suo, invece, la società ha donato agli amministratori la maglia celebrativa dell'impresa: