Filippo Tortu fuori dalla finale dei 200 metri, "Ce l'ho messa tutta ma non è bastato"

"Ce l’ho messa tutta ma non è bastato. Lo sport è fatto anche di questo. Sicuramente c’è tanto da cambiare e molto da aggiustare, con tanti problemi pesanti che ci sono stati ultimamente e che purtroppo non posso ignorare. Però, non ho rimpianti: ci ho creduto sino all’ultimo metro, allenandomi sempre al massimo e sputando sangue ad ogni singola prova che facevo per avvicinarmi a questo momento. Rimane tanta amarezza per cose che potevano andare meglio".

Filippo Tortu fuori dalla finale dei 200 metri

Le parole sono quelle di Filippo Tortu, velocista di Carate Brianza, che ieri sera ha preso parte alle semifinali dei 200 metri maschili senza purtroppo riuscire nell'intento di guadagnarsi un posto in finale. Tortu infatti ha chiuso la gara al quarto posto nella sua batteria, con un tempo di 20.54.

La delusione c'è, inutile negarlo, ma l'azzurro deve rialzarsi in fretta, come lui stesso sottolinea, perché oggi c'è un altro importantissimo appuntamento: la semifinale 4x100.

"Ora devo rialzarmi in fretta, domani (oggi ndr) con la 4x100 insieme ai miei compagni abbiamo una finale da conquistare. Una finale per noi, per voi, per l'Italia"

(immagine di copertina: archivio)