Filippo Tortu getta la spugna: per lo sprinter di Carate niente Europei di atletica

Una «decisione sofferta», l’ha definita. Certo non facile, ma necessaria. Filippo Tortu, sprinter olimpionico di Carate Brianza, non prenderà parte ai Campionati Europei di atletica in programma dal 10 al 16 agosto a Birmingham (Regno Unito).

Obiettivo Giochi del Mediterraneo (da portabandiera)

Ad annunciarlo è stato il campione stesso: «A seguito delle valutazioni effettuate in questi giorni in raduno, abbiamo considerato – di comune accordo con lo staff della Federazione – di non prendere parte agli Europei. È una decisione importante e sofferta, ma le mie condizioni attuali non avrebbero consentito di gareggiare al meglio. Per questo, abbiamo preferito concentrare l’attenzione e le energie sui prossimi Giochi del Mediterraneo, dove avrò l’onore di essere portabandiera».

Tutta colpa di un’elongazione muscolare

Insomma, obiettivo spostato un po’ più in là, ovvero a fine agosto, per il grande appuntamento in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Tempo che Tortu spera (al pari di tutti noi) basti per recuperare al meglio dall’elongazione muscolare rimediata in allenamento.

La rinuncia anche di Zenoni

La rinuncia del brianzolo si aggiunge a quella della bergamasca Marta Zenoni, che era stata convocata per i 1500 metri. Anche per lei problemi fisici, per la precisione un infortunio al tendine. Saranno quindi 130 gli azzurri in partenza per gli Europei in Gran Bretagna al via lunedì prossimo all’Alexander Stadium.