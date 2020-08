Filippo Tortu vince i 100 metri nel meeting di Résisprint, in Svizzera. Lo sprinter caratese non brilla, ma riesce comunque ad aggiudicarsi il primo posto.

A caccia della miglior condizione

Ferragosto con vittoria per lo sprinter di Carate Filippo Tortu. Il finanziere è infatti riuscito a conquistare il primo posto nei 100 metri nel meeting di Résisprint. Una vittoria che non è stata però accompagnata dal riscontro cronometrico sperato: Tortu non è infatti riuscito a fare meglio del 10”16 fatto registrare in batteria, cui ha fatto seguito il 10”18 della finale. Tempi buoni, ma non eccezionali: era forse lecito aspettarsi qualcosa in più, considerando anche le condizioni ideali della pista, situata ai 992 metri di La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, nel Canton Neuchatel. Resta comunque la soddisfazione del primo posto e della vittoria nel “derby” con l’altro spinter italiano Marcell Jacobs. Un risultato che fa sicuramente bene al morale e che permetterà a Tortu di crescere ulteriormente sotto l’aspetto della condizione fisica.

“E’ chiaro, voglio fare di meglio ma questa è una stagione strana – ha dichiarato Tortu al termine della gara – Pian piano sto arrivando alla forma ideale. Un passo alla volta”.

