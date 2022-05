Finale femminile Under 16, Vero Volley Delicatesse si aggiudica il titolo 2022

Pallavolo

La formazione, nella gara di ieri, ha battuto con il punteggio di 3-0 la formazione di Visette Imoco Volley Center.

Ieri, domenica 1 maggio, è stata eletta la vincitrice di categoria che si è aggiudicata il titolo di Under 16 Femminile 2021/2022 nella Finale del Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco.

Finale femminile Under 16, Vero Volley Delicatesse si aggiudica il titolo

È la formazione di Vero Volley Delicatesse ad aggiudicarsi il titolo 2022, conquistando a Monza una vittoria di forza battendo, in poco più di un’ora con il punteggio di 3-0 (25-17; 25-21; 25-16), la formazione di Visette Imoco Volley Center. A premiare le due squadre finaliste sono stati i Consiglieri Territoriali Angelo Valzasina e Vincenzo Di Pietro.

Vero Volley con questa vittoria continua ad implementare la bacheca dei trofei, aggiungendo il titolo femminile Under 16 all’appena conquistato titolo Under 18 in questa stagione.

Finale per il 3° e 4° posto

La finale 3°/4° posto è stata disputata sempre ieri, a Busnago, in contemporanea alla finalissima. A prevalere, aggiudicandosi il terzo posto, è stato il sestetto di Dolcos Volley Busnago che, con il parziale di 3-0 (25-16; 25-16; 25-11), ha conquistato la vittoria sulla formazione avversaria di Viscontini Tea Consulting Milano. La premiazione è stata svolta dai Consiglieri Territoriali Simona Maturo e Angelo Todeschini.

Le quattro formazioni che si sono affrontate in queste due finali, insieme alla squadra di Volley Team Brianza di Barzago, quinta classificata, continueranno la stagione accedendo alla fase regionale della competizione.