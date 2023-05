Finali di Coppa, Desio piglia tutto con l'Under 15 e l'Under 17. Bellusco vince con l'Under 14

Sono andate in scena nel corso dell’intera giornata di domenica 21 maggio, sui campi del palazzetto dello sport di Concorezzo, quattro finali di Coppa. In apertura si sono affrontate per la conquista della categoria Under 14 e Under 16 il settore rosa. A seguire, per la conquista dell’Under 15 e Under 17 quello maschile.

Finali di Coppa, Bellusco vince con l'under 14

Ad aprire la mattinata sono state le atlete Under 14 schierate dai Diavoli Rosa e dal Vbest. Nella sfida per la conquista della Coppa è la società di Bellusco a partire forte aggiudicandosi il primo set (25-18). La reazione di Brugherio arriva nel secondo ma non trova seguito, è infatti Vbest a vincere il 3° e 4° e la Coppa con il punteggio di 3-1 (25-18; 17-25; 25-20; 27-25).

Il premio di MVP va a Greta Spadini, atleta del Volley Brianza Est.

A seguire, la vincitrice della Coppa Under 16 è stata eletta dal match tra Diavoli Rosa e Billa Volley. Anche questa finale si è decisa in quattro set. Le atlete brugheresi si sono aggiudicate il primo (25-22) per poi subire la rimonta delle avversarie nel secondo che però sono capitolate subito dopo. La sconfitta subita dalle milanesi nel terzo set (25-10) ha infatti indirizzato la

partita verso Brugherio. È con la vittoria del 4° set che i Diavoli si sono aggiudicati la Coppa per 3-1 (25-22; 16-25; 25-10; 25-18).

Il premio di MVP viene assegnato a Viola Durand (Diavoli Rosa).

Finali di Coppa, Desio piglia tutto con l'Under 15 e l'Under 17

Il pomeriggio a tinte azzurre è stato invece inaugurato dalla partita tra Pro Volley Abbiategrasso e Desio Volley Brianza per la conquista della Coppa U17 Maschile. A seguire, sempre sui campi di Concorezzo, è andata in scena la Finale Under 15 che ha visto come protagonisti i ragazzi della Pallavolo Vittorio Veneto e del Kynesia Dvb.

Si ricomincia con la finalissima Under 17 e, in particolare, con un primo set combattutissimo vinto dai ragazzi di Abbiategrasso 25-23. Ad un avvio infuocato rispondono determinati gli atleti brianzoli che riescono a strappare agilmente alla concorrenza il 2° ed il 3° parziale con i punteggi di 25-14 e 25- 13. Durante il 4° ed ultimo set Pro Volley prova a non farsi sfuggire di mano la Coppa ma i tentativi di rimonta non vanno a buon fine e la squadra di Desio riesce a portare a casa la vittoria con il punteggio finale di 3-1 (23-25; 25-14; 25-13; 25-22).

Il premio di MVP va a Filippo Rizzo, atleta del Desio Volley Brianza.

Finalissima Under 15

In chiusura di giornata è stata disputata la finalissima della Coppa Under 15 Maschile. Il match è partito con un combattuto primo set, vinto 25-23 da Kynesia, alla quale non è tardata la risposta del Vittorio Veneto che si aggiudica il secondo parziale per 25-20. Il momento di equilibrio è però durato poco, gli atleti di Desio sono riusciti ad impostare la partita conducendo fino a concludere con la vittoria in 4 set con il punteggio di 3-1 (25-23; 20-25; 25-21; 25-17).

Premio MVP a Riccardo Lagravinese (Desio Volley Brianza).

Le foto dei vincitori