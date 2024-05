E' un mix incredibile quello che sta facendo nascere una nuova stella del volley. Parliamo della squadra Zeroquattro Volley Limbiate che ha raggiunto nel corso del weekend un altro importante traguardo, portando a casa il primo posto nella finale del campionato regionale 6x6 maschile e nella finale formula 3x3.

Finali regionali Under 13 di pallavolo, il trionfo di Zeroquattro Volley Limbiate

I ragazzi di Limbiate, tutti talentuosissimi, piano piano si stanno imponendo nel settore giovanile in cui ci sono anche colossi come i Diavoli Rosa di Brugherio o i ragazzi del Desio Volley Brianza. E i risulati raggiunti danno prova di una società in salute, attenta ai bisogni dei giovani agleti, seguiti da uno staff tecnico molto preparato.

Ma veniamo ai risultati delle ultime partite. Come detto, nel weekend del 25 e 26 maggio, si sono svolte le finali regionali di volley maschile under 13. In particolare il 25 maggio presso la palestra Pierpaolo Molinari a Brescia, ospitati da Atlantide pallavolo Brescia, si sono svolte le finali del campionato regionale 6x6 di volley maschile .

La prima finale per il 3° e 4° posto ha visto vincere con il punteggio di 3-0 il Desio Volley Brianza su Valtrompia Volley e in seguito la finale per il 1° e 2° posto ha visto trionfare lo Zeroquattro Volley Limbiate 3-0 su Gonzaga Volley che si è aggiudicata invece il secondo posto posto.

E' stato premiato come miglior giocatore in campo D'Alessandro Mattia Bertino (Zeroquattro Volley Limbiate).

Il giorno successivo, domenica 26 maggio, si è disputata la finale regionale del campionato maschile di volley nella formula del 3x3 presso il palazzetto di Limbiate di via Tolstoj. Le due prime semifinali hanno visto trionfare con il punteggio di 2-1 Zeroquattro Volley Limbiate su Montichiari Brescia, mentre nella seconda semifinale ha vinto lo Yaka Volley di Malnate su Valtrompia Volley con il punteggio di 2-1.

La Finale 3/4° posto ha visto vincere Valtrompia Volley su Montichiari Brescia con il punteggio di 2-1 mentre nella finale per il 1° e2° posto ha avuto la meglio Zeroquattro Volley Limbiate che ha vinto 2-0 sullo Yaka Volley Malnate.