Con le partite di ieri, domenica 2 giugno, si è chiusa definitivamente la stagione di pallavolo 2023/2024 di FIPAV Comitato Territoriale Milano Monza Lecco.

Finalissima Under 12: i Diavoli Rosa battono Zeroquattro Volley

Dopo un anno ricco di emozionanti sfide e di manifestazioni all’insegna dei valori dello sport, ieri sono scese in campo le ultime contendenti ai trofei: protagonisti questa volta i giovanissimi Under 12 e i già più esperti atleti di Prima divisione.

La finalissima per la Coppa Under 12 maschile è andata in scena in apertura di giornata. Sul parquet del Palazzetto dello sport di Trezzano Rosa i giovani atleti dei Diavoli Rosa e di Zeroquattro Volley di Limbiate si sono cimentati nell’ultima partita della loro stagione. La sfida è stata combattuta ma sono bastati i canonici due set ai ragazzi dei Diavoli per conquistare partita e Coppa con il punteggio di 2-0 (25-23; 25-20).

A seguire sono scese in campo le atlete coetanee per la finale della Coppa Under 12 femminile. Allianz Viscontini e Gruppo Cap Visette Volley sono le società ad essere riuscite ad arrivare in fondo alla competizione e a conquistare la chance per alzare la Coppa. A sfruttare al meglio l’occasione è Viscontini che, dopo la conquista del primo set, e la sconfitta nel secondo, riesce a vincere il terzo ai vantaggi e ad aggiudicarsi il primo posto con il risultato di 2-1 (25-22; 24-26; 29-27).

Scudetto Prima Divisione

Dopo una mattinata intensa di emozioni e sfide lo spettacolo riparte nel migliore dei modi nel pomeriggio con il match decisivo per l’assegnazione dello Scudetto di Prima Divisione Maschile. Avis Cernusco e Romana Volley si affrontano per quasi due ore di gioco nelle quali i ragazzi di Cernusco riescono ad imporsi al 4° set per 3-1 (25-21; 20-25; 25-22; 25- 21) e potendo festeggiare al meglio la fine della loro stagione.

A concludere questa domenica e la stagione è la partita dello Scudetto di Prima Divisione Femminile tra Ambrosiana Volley e G.S. Cagliero. La sfida decisiva ha portato le due formazioni a battagliare su tutti e 5 i set nel tentativo di imporsi sulle avversarie. Il match è rimasto in equilibrio fino all’ultimo quando all’improvviso l’inerzia della partita si è inclinata verso il sestetto di Ambrosiana che è riuscita a vincere 3-2 (18-25; 25-21; 25-17; 22-25; 15-5).

A presenziare all’evento il Sindaco di Trezzano Rosa Diego Cataldo e l’Assessore allo Sport Laura Conti che, al termine della competizione, hanno premiato gli atleti che si sono distinti.

"Le gare sono state una vera kermesse di pallavolo d’eccellenza"