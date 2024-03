Fine settimana di gare per gli arcieri besanesi

Fine settimana di gare per gli arcieri più giovani della Polisportiva di Besana in Brianza.

Al “4° Challenge Tre Torri” di Cardano al Campo, primo posto RM per Arosio Alessandro con 458 punti. Al “Trofeo Pinocchio fase invernale-Memorial Odilia Coccato” di Gerenzano, terzo posto “ragazze 2012” per Remollino Arianna con 396 punti e terzo posto “ragazze 2011” per Mariani Lisa con 425 punti.

La società fa i complimenti anche agli altri arcieri biancorossi che hanno partecipato a questa competizione dedicata ai ragazzi e alle ragazze fino ai 12 anni di età: Mariani Vittoria, Sinigaglia Simone, Casiraghi Matteo, Bellani Ludovica e Spinelli Maristella.

Sempre a Gerenzano si sono svolte le premiazioni del “premio Marco Capelli” per degli arcieri lombardi che si sono distinti nel 2023; tra i premiati dal presidente della Fitarco Lombardia, anche Spinelli Maristella per il suo terzo posto al Grand Prix Giovanissimi dedicato proprio a Marco Capelli.

