Cresce l’attesa per la nuova edizione della Festa dello Sport a Desio, organizzata dall’Assessorato allo Sport in collaborazione con il Comitato Sport Desio, in programma sabato 18 e domenica 19 settembre 2021 presso il centro sportivo comunale di via Agnesi. Protagoniste saranno tutte le società e associazioni sportive che svolgono e promuovono lo sport nei suoi diversi ambiti e declinazioni.

Fine settimana di sport a Desio

Un’opportunità per sostenere lo sport in ogni sua forma e disciplina con l’intento di favorire la crescita di una cultura che mette al centro i valori più autentici dello sport. Un evento che invita tutti, famiglie e bambini, a partecipare, non solo a guardare: sarà possibile cimentarsi con le diverse discipline, per capire quale sport praticare o semplicemente scoprire una nuova passione.

Le iniziative in programma

Saranno due i momenti dedicati agli amatori del running e della camminata. Sabato alle ore 15:15 si terrà la terza edizione SportRun ‘Corri al Centro’, con partenza da Piazza don Giussani e arrivo al Parco delle Farfalle (Percorso: via Gramsci, Corso Italia, via Matteotti, via Rovagnati, via Parini, via Serao, Largo Atleti Azzurri d’Italia), mentre domenica sarà la volta della 5 Km aperta a tutti, con partenza alle 9:30 da via Parini (via Agnesi, via Peschiera, via Sturzo, via Enzo Ferrari, ritorno su via Agnesi, via Cattaneo / via Santi, via Serao).

E i momenti istituzionali

Sabato alle 16:15 è in programma un omaggio alla squadra nazionale di ginnastica ritmica Le Farfalle, medaglia di Bronzo elle Olimpiadi di Tokyo 2021; domenica alle 11 un momento dedicato a Luigi Arienti, ex ciclista e medaglia d’oro inseguimento a squadre Olimpiadi Roma 1960, e alle 18 a Gabriele Oriali, ex calciatore e campione ai Mondiali del 1982. L’evento avrà luogo nel rispetto del protocollo di sicurezza in base alle normative vigenti anti-covid.

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Promozione Culturale e Sportiva - Tel: 0362.392.235/237 – email: sport@comune.desio.mb.it