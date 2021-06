Fine settimana intenso per le ragazze della Sc Cesano Maderno

Settimana intensa per le ragazze della Sc Cesano Maderno che, dopo la dura prova in terra padovana della scorsa settimana che aveva visto le ragazze allieve coinvolte in una brutta caduta, hanno affrontato un weekend di gare intenso.

Un fine settimana di gare

Sabato è andato di scena ancora una volta il Memorial Lorenzo Ganassin, tradizionale competizione al femminile che la formazione di patron Fontana si impegna a mettere in scena sul territorio brianzolo.

Per le donne Esordienti e le donne Allieve la prova nel circuito automobilistico è valevole anche come Campionato Provinciale di Monza e Brianza. Quattro le tornate per le esordienti per un totale di 23 km con la formazione cesanese al completo con Anna Colombo, Carlotta Colombo, Letizia Pirola, Sofia Farina, Alessia Riboldi, Giulia Beretta e Giulia Costa Staricco.

Prima parte di gara che vede il gruppo procedere a ranghi compatti con alcuni allunghi nella testa della corsa, prontamente ricuciti in pochi metri, la soluzione finale è dunque in volata sul lungo rettilineo che porta al traguardo: ad avere la meglio è Genna Francesca (U.C. Conscio Pedale del sile) che precede Limonta Giulia (Valcar Travel&Service) e la portacolori cesanese Anna Colombo che conquista così anche il titolo di campionessa provinciale nella categoria.

Alle sue spalle una esultante Giulia Costa Staricco conquista il quinto posto ed è la migliore del primo anno.

Sette sono invece i giri delle ragazze Allieve con il gruppo che procede ad andatura regolare per gran parte della competizione lasciando la soluzione nelle ultime tornate del circuito. Un’azione promossa da Milesi Silvia (Biesse Arvedi asd) e Bertoni Giorgia (Valcar Travel&Service) prende piede con il sopraggiungere sulle fuggitive di due Donne Junior, l’ex cesanese Serena Jeanette Torres (Team Gauss) e Fantini Carlotta (GS Cicli Fiorin Cycling Team). Alle loro spalle esce in inseguimento Elettra Paganelli (GS Cicli Fiorin) seguita da Roda Beatrice (S.C.V. Bike Cadorago) e la cesanese Carola Ratti. Il plotone così frammentato si presenta sul rettilineo d’arrivo dove è Silvia Milesi ad imporsi al fotofinish su Carlotta Fantini.

Carola Ratti chiude quindi, al sesto posto della classifica finale delle donne allieve, mentre Camilla Locatelli è appena fuori la top ten di giornata.

L'altra giornata di gare

La seconda giornata di gare, ha visto impegnate le ragazze della formazione brianzola sul territorio veneto ad Arcade (TV).

Percorso con finale insidioso con una lunga salita, ripetuta una volta dalle donne esordienti e tre dalle allieve, che ha scremato notevolmente il gruppo in entrambe le gare. Nelle donne esordienti la migliore al GPM tra le ragazze cesanesi è stata Giulia Costa Staricco che scollina nelle prime 20 atlete, ma una scivolata in discesa le costa il gruppo delle migliori.

Nella gara delle donne allieve il ritmo sulle tre tornate al GPM viene scandito da Federica Venturelli (GS Cicli Fiorin) che si prende di forza l’arrivo in solitaria. Buona prova di Camilla Locatelli che su un percorso che non le risulta particolarmente favorevole, riesce a rientrare sul primo gruppo inseguitore, sfiorando la top ten della categoria seguita dalla compagna Carola Ratti che porta a termine una prova non semplice.

Debutto stagionale anche per le giovanissime Margherita Mariani e Nicole Veggiato a Cernusco sul Naviglio.

Margherita nella categoria G2 conquista il decimo posto nella classifica con i maschi ed è prima tra le bambine; buona prova anche per Nicole al suo debutto in maglia Cesano Maderno che dopo una gara all’attacco chiude in gruppo ed è quarta tra le femmine della categoria G6.