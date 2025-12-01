Finisce 2-2 tra Leon e Castellanzese

Finisce in parità, 2-2, tra Leon e Castellanzese. Neroverdi in vantaggio poco dopo l’avvio di partita grazie a Castelletto. Poi momentaneo 1-1 firmato da Galimberti e Leon avanti con Bonseri prima del definitivo 2-2 dovuto all’autorete di Haruna, che anticipa l’intervento di Tordini appostato alle sue spalle.
Inizio di marca neroverde alla “Leon Arena” dove la Castellanzese sblocca il match dopo appena otto minuti di gioco: Guerrisi resiste all’intervento in coppia di Galimberti e Guarino, entra in area da destra e, con grande generosità, invece di calciare, serve sul lato opposto l’accorrente Castelletto che deposita alle spalle del portiere di casa.
Due minuti più tardi è Vernocchi ad avere sui piedi il pallone del possibile raddoppio ma il destro del centrocampista viene alzato sopra la traversa da Generali, non senza difficoltà.
Poco dopo il ventesimo Boccadamo trova una conclusione dall’altezza del dischetto del rigore, buona coordinazione e tiro preciso ma centrale, Generali riesce a ribattere prima che la difesa allontani la minaccia.
A sei dall’intervallo il match ritorna in equilibrio grazie al colpo di testa di Galimberti che salta più in alto di tutti e insacca alle spalle di Poli dopo il corner calciato dal lato sinistro da Bolis.
Secondo tempo
Secondo tempo che vede la Castellanzese andare vicina al gol con Vernocchi, ma la conclusione con un destro rasoterra sfiora il palo alla destra di Generali prima di terminare la sua corsa sul fondo del campo.
La risposta della Leon non si fa attendere, dapprima con Bonseri che di destro conclude a colpo sicuro dall’interno dell’area, con Poli attento a respingere e successivamente con El Kadiri che calcia alto da ottima posizione una palla servita da sinistra da Gervasoni.
Poco dopo il quarto d’ora passa in vantaggio la Leon con un’azione fotocopia del primo gol: calcio d’angolo dalla sinistra e colpo di testa sotto misura di Bonseri che insacca alle spalle di Poli.
Castellanzese che preme sull’acceleratore pervenendo al pareggio alla mezz’ora: punizione di Vernocchi dalla trequarti destra, palla a spiovere sul lato opposto dove Haruna, nel tentativo di anticipare Tordini appostato alle sue spalle, deposita nella propria porta.
(Foto: Mauro Lucchi – Fotografo Ufficiale U.S.D. Castellanzese 1921)