Finisce a reti inviolate l'incontro tra Real Meda e Spezia

E' finita a reti inviolate la partita tra Real Meda e Spezia andata in scena domenica 22 ottobre.

Il primo tempo ha visto diverse occasioni da entrambe le squadre. Al 17° minuto del primo tempo, lo Spezia ha avuto un'occasione con Karaivanova, il cui tiro è stato parato con precisione da Ripamonti. Al 20° minuto, Dezotti ha provato un tiro per lo Spezia, ma non è

riuscito a trattenere la palla, che è finita in angolo. Al 28° minuto, Arosio ha tentato un tiro di testa che è finito fuori di poco, mentre al 31° minuto, Molteni ha calciato direttamente in porta da un calcio d'angolo, ma il tiro è stato allontanato da Gamache in un altro calcio

d'angolo. Il 32° minuto ha visto un tiro di Ragone, ma è stato parato da Maarouf. Al 43° minuto, Lo Vecchio ha provato un tiro, ma Ripamonti ha nuovamente parato, questa volta su calcio d'angolo. Infine, al 46° minuto, Lo Vecchio ha cercato il gol, ma ancora una volta Ripamonti ha fatto buona guardia.

Secondo tempo

Nella seconda metà della partita, al 1° minuto, Ferrario ha colpito la traversa, e la palla è arrivata ai piedi di Mariani, che ha calciato sopra la traversa. Al 3° minuto, Dezotti ha tentato un tiro dalla distanza, ma ha colpito sopra la traversa.

Al 20° minuto, il Real Meda ha effettuato un cambio, con l'uscita di Ferrario e l'ingresso di Sesini. Al 22° minuto, Lo Vecchio del sola davanti al

portiere ha calciato fuori. Unica altra occasione al 38° minuto con Sesini che ha provato un tiro, ma Maarouf ha parato con sicurezza.

La partita si è conclusa con un pareggio 0-0, senza gol da entrambe le squadre. Un incontro combattuto e ben giocato che ha mantenuto gli spettatori con il fiato sospeso.