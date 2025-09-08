Festa grande in tribuna, prima e dopo la partita vinta contro la Varesina. Alla prima nel rinnovato Sportitalia Village, non potevano mancare due personalità molto importanti per la città di Carate Brianza e il territorio.

Folgore Caratese, buona la prima

Il Sindaco della città, Luca Veggian, è stato omaggiato della casacca con il numero 1 e ha posato, sorridente, insieme al presidente della Bcc di Carate Brianza e Treviglio, Ruggero Redaelli che ha sposato il progetto del club del presidente Michele Criscitiello, con una partnership che fornirà benefici tangibili ad entrambe le realtà.

“Galeotto” l’avvicinamento tra i due nell’ultima estate che ha sancito la nascita di un rapporto utile a rafforzare il legame sul territorio.

Il sindaco di Carate non ha mai fatto mancare supporto e vicinanza al club e la sua presenza sugli spalti del rinnovato Village, ex XXV aprile, ha un significato che va oltre al simbolico.

La partita

La partita ha visto prevalere i lambraioli con reti di Gambino, neo acquisto, una per tempo con la seconda marcatura che è stata un piccolo gioiello alla “Del Piero”. C’è stato spazio per un po’ di sofferenza, con la Varesina che prima ha accorciato le distanze e poi ha sfiorato il pareggio, non riuscendo a rovinare il debutto da tre punti della Folgore.

“Dobbiamo fare passi avanti a livello mentale”

In sala stampa, al termine della sofferta sfida, ha parlato mister Belmonte:

“Bisogna essere onesti nel fare l’analisi, oggi siamo stati due passi indietro rispetto alla scorsa settimana, soprattutto dal punto di vista mentale. I ragazzi in campo corrono e danno tutto, mettono un grande cuore, ma a livello mentale dobbiamo fare dei passi avanti. Sono deluso dalla prestazione, ma non del risultato che mi rende contento perché ci dà la possibilità di lavorare con più convinzione, più fiducia e autostima per preparare al meglio la partita della prossima settimana. Ripeto, dobbiamo velocemente ed urgentemente migliorare gli aspetti negativi, che sono la gestione della partita, non solo della palla, una volta che si è anche in doppio vantaggio. Non ci resta che lavorare perché ne abbiamo tantissimo da fare”.

Il doppio vantaggio e i tre punti portano il nome di Gambino che ha commentato la sua prestazione e quella di squadra:

“è stata una bella emozione, era importantissimo portare a casa il risultato e sono contento di aver dato il mio contributo nel dare gioia al pubblico del Village. Ho visto un gruppo che è in forma e in condizione, abbiamo giocato bene anche se magari nei primi minuti non siamo entrati con la testa giusta, così come nell’ultimo quarto d’ora dove ci siamo abbassati molto. La squadra comunque è forte e deve solo rendersene conto. Ripeto, portare a casa i tre punti contro una squadra forte deve essere motivo di grande soddisfazione per un gruppo giovane come il nostro ma molto qualitativo”.

Prima trasferta stagionale in vista

La prima trasferta stagionale sarà a Villa d’Almè, domenica contro i bergamaschi che si sono aggiudicati il derby dell’esordio in casa della Calepina. Una formazione che si è dimostrata in palla e contro cui bisognerà fare grande attenzione