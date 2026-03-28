Folgore Caratese, la spinta dello stadio per sognare il salto tra i professionisti

Il traguardo della Serie C non è mai stato così vicino, e ora la Folgore Caratese potrà contare su una spinta doppia. Un sogno che passa anche dal calore della «Sportitalia Arena». È ufficiale l’ampliamento dello stadio di Carate Brianza, che passa dai precedenti 500 posti agli attuali 1.050 spettatori. Un raddoppio necessario per accogliere l’entusiasmo crescente di una piazza che sogna il salto nel professionismo.

La volata

Con la Folgore Caratese saldamente in testa al girone B della serie D (57 punti), il distacco sulle inseguitrici come il Milan Futuro e il Chievo Verona (+11) autorizza la città ad iniziare seriamente il conto alla rovescia.

E’ dei giorni scorsi la notizia che la Commissione di Vigilanza comunale ha accolto la richiesta della società di calcio per raddoppiare il numero della capienza dello stadio di via XXV Aprile, da 500 a 1.050 posti a sedere.

«La società – spiega il sindaco Luca Veggian – ha presentato tutta la documentazione necessaria, con un focus rigoroso sulla sicurezza antincendio e sulla corretta definizione delle vie di fuga. Grazie a questo impegno è stata ottenuta una deroga valida fino al termine del campionato, che permetterà di ospitare un pubblico più numeroso per le gare interne in vista del finale di stagione. Inoltre, attraverso l’implementazione delle luci d’emergenza esterne, sarà finalmente possibile disputare anche i match in orario serale. Questo assetto rimarrà in vigore fino a fine campionato. Successivamente, verrà valutato il progetto complessivo riguardante tutti gli adeguamenti necessari per rendere l’impianto definitivamente omologabile per la Lega Pro. Tale piano sarà poi sottoposto all’esame di una nuova Commissione di Vigilanza».

Con una capienza finalmente all’altezza delle ambizioni e un ambiente sempre più caldo, la Folgore Caratese si prepara al gran finale. Domani, domenica 29 marzo, a Carate Brianza è in programma la sfida con i veneti del Caldiero Terme valida per la ventinovesima giornata del campionato.

Il «dodicesimo uomo» è pronto a fare la sua parte.