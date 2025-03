Folgore Caratese - Ospitaletto, si gioca a porte aperte

Si giocherà regolarmente a porte aperte presso lo Sportitalia Village di Verano, la partita Folgore Caratese - Ospitaletto, in programma per domenica 23 marzo.

La decisione del Coni

Con un comunicato stampa divulgato nel pomeriggio di venerdì 21, la Folgore Caratese ha annunciato che la partita contro l’Ospitaletto di domenica 23 marzo si giocherà regolarmente a porte aperte presso lo Sportitalia Village. Il club ha sempre avuto totale fiducia nella giustizia sportiva che ha fatto il suo regolare corso, conclusosi con il giudizio del collegio di garanzia del Coni che ha dimostrato grande tempestività e competenza nell’esaminare tutta la documentazione.

Insulti razziali: squalifica e l'ammenda sospesa

E’ stata quindi sospesa, con effetto immediato la decisione della FIGC e della Lega Nazionale Dilettanti, che prevedeva la squalifica del campo per una giornata e un'ammenda di 5000 euro in virtù di quanto accaduto nel post partita del match contro il Club Milano. A tal proposito la decisione era arrivata pochi giorni prima dell’ultima partita con il Desenzano, con un turno a porte chiuse da scontare per insulti razziali al direttore di gara. Squalifica che sarebbe dovuta entrare in vigore due giornate dopo la comunicazione (salvando quindi le partite interne con Desenzano e Ospitaletto) ed è per questo che la società si è rivolta celermente al Coni.

Udienza definitiva il 9 aprile

La decisione, firmata dal presidente Vito Branca, permette quindi alla Folgore Caratese di scendere regolarmente in campo di fronte al proprio pubblico, garantendo che l'atteso scontro al vertice contro l'Ospitaletto si svolga in un clima di grande festa sportiva. L'udienza definitiva per il caso è stata fissata per il 9 aprile, ma intanto la squadra di Filippo Carobbio può concentrarsi sul match che vale una fetta importante della corsa promozione in Serie C.

Ingresso libero per tutti gli spettatori

Il presidente Michele Criscitiello ha deciso, in occasione di questo evento così sentito, di rinnovare la formula di grande successo già proposta contro il Desenzano: ingresso libero per tutti gli spettatori. Si attendono centinaia di persone, tra famiglie, appassionati, bambini e ragazzi del settore giovanile che riempiranno lo stadio per sostenere la Folgore Caratese. Fin dalle prime ore della giornata, il ristorante dello stadio proporrà iniziative speciali e menù promozionale per il pranzo (su prenotazione) per accompagnare i tifosi verso il fischio d’inizio. L’atmosfera di festa sarà ulteriormente arricchita da un DJ set speciale curato da Lorenzo Casalino, con musica e promozioni beverage in tribuna per una domenica di grande sport, amicizia e divertimento. Sugli spalti i ragazzi della Gradinata Est della Folgore Caratese sono pronti a colorare lo stadio con entusiasmo e passione.

C'è voglia di riscatto

La Folgore Caratese arriva a questo appuntamento fondamentale con grande voglia di riscatto dopo il passo falso contro il Desenzano, puntando a rilanciare la corsa verso il sogno promozione. Sarebbe stato un vero peccato non poter assistere ad un match così importante, che ha suscitato enorme interesse non soltanto tra gli addetti ai lavori, ma anche tra i tanti appassionati di calcio che stanno seguendo con emozione il girone B di Serie D. Ora, fortunatamente, lo spettacolo può avere inizio: appuntamento allo stadio domenica 23 marzo, alle 14.30, per vivere insieme una giornata di grande sport e calcio.