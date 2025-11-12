Appuntamento imperdibile per gli appassionati di football amercano quello del prossimo 7 dicembre a Concorezzo quando le ragazze italiane del team Scarlet Phoenix daranno vita al “Transalp Bowl”, affrontando le transalpine del Team France.

Football americano femminile: le ragazze del team Scarlet Phoenix in campo in Brianza

Grazie all’ospitalità dei Daemons AFT, l’atteso match si disputerà a Concorezzo, sul campo dove gioca anche la squadra calcistica della Concorezzese e il kick off è fissato alle ore 13.

La partita sarà Scarlet Phoenix International contro French Team nella modalita 7vs7 tackle, con le transalpine che schiereranno una formazione composta principalmente da giocatrici appartenenti al Team Chevaliers di Orleans, ma con innesti da tutte le altre squadre francesi, per una comitiva che sarà composta da circa 25 persone incluso lo Staff.

L’allenatrice del Team France è Ornella Brunetti, che fa parte della Federazione Francese FFFA.

Le ragazze italiane questa volta prenderanno il nome di Scarlet Phoenix International, poiché sarà composto da circa 20 giocatrici e con l’aggiunta di Beatrice Cervesato, una ragazza italiana di Varese che vive e gioca in Catalunya, proprio dove ha scoperto la sua passione per il football americano e da Molly Briason, una ragazza inglese che gioca a rugby ma anche a Football Americano e che ha giocato nelle fila delle Titans Manchester, proprio nella partita di esordio del Team Scarlet Phoenix a Garbagnate Milanese.

Le ragazze italiane sono pronte a confermare quanto di buono fatto lo scorso anno e ad inizio 2025, cercando di tornare alla vittoria dopo la parentesi del triangolare 5 vs5 sempre a Garbagnate Milanese, dove non si riuscì ad ottenere un risultato positivo. Un cambio anche in cabina di regia, dove le Scarlet Phoenix troveranno in sideline un coaching staff con alcune new entry: l’Head Coach in questa occasione sarà Fabrizio Spanò, coadiuvato dai coach Alessandro Contessa, Ottavio Mengo ed Alice Menaballi. A loro si uniranno anche Alberto Azzimonti e Andrea Regazzoni, già presenti al triangolare di Padova.