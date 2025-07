"Fornoni" concede il bis e trionfa allo storico memorial "Bonfanti"

Calcio a 6

Si è conclusa ieri sera, venerdì, la 53esima edizione di uno dei tornei calcistici più rinomati della Brianza

Il Torneo di Velate di calcio a 6 si chiude con il botto. La 53esima edizione del prestigioso "Trofeo Bonfanti", disputatasi sul campo in sintetico dell’oratorio, non ha tradito le aspettative e ha dimostrato anche quest’anno l’elevatissimo tasso tecnico di una delle manifestazioni calcistiche più rinomate e storiche della Brianza.

"Fornoni" concede il bis

Ad alzare l’ambita coppa, al termine di un mese di partite, sono stati i "Fornoni" (sponsorizzati dall’omonima attività usmatese) che nella grande finale di venerdì sera hanno sconfitto di misura la "Immobiliare Ruscelli" di Agrate con un pirotecnico 5 a 4. Un match tiratissimo fino all'ultimo, disputato in una cornice di pubblico straordinaria, all’insegna del fair play e del calcio al suo massimo livello, che ha saputo lanciare un bellissimo messaggio per tutti i presenti sugli spalti, specialmente i più giovani. Per i "Fornoni" si tratta del bis dopo il trionfo dello scorso anno.

Il podio e i premi

Terza piazza per i "Macelleria Cogliati - Bar Platz", che nella finalina di consolazione hanno avuto la meglio sui "Pittori di Baio", che dunque devono accontentarsi del quarto posto al termine di una sfida tanto bella quanto accesa. Per quanto riguarda i riconoscimenti personali i "Fornoni" dominano la scena portandosi a casa tutti i premi a disposizione: il titolo di capocannoniere è andato a Riccardo Bugini (autore di una tripletta in finale), per il miglior portiere (trofeo dedicato alla memoria di Gianluca "Ghenso" Riva) a Nicolò Bassani, per il miglior giocatore del torneo a Daniel Cotello.