Fratello e sorella dominano in vasca ai Campionati di nuoto per salvamento

I caratesi Alessio e Rebecca Cesana protagonisti assoluti a Riccione: otto ori e due primati nazionali

La sorella si è messa al collo due ori; il fratello maggiore addirittura sei, ma togliendosi lo sfizio di stampare anche due nuovi primati italiani.

Rebecca e Alessio Cesana, 12 e 15 anni, di Carate Brianza sono stati fra i protagonisti assoluti agli ultimi Campionati «Criteria Nazionali Giovanili di Salvamento», che si sono disputati dal 4 all’8 febbraio negli impianti dello «Stadio del Nuoto» di Riccione.

Sono entrambi tesserati con la In Sport Rane Rosse

Entrambi agonisti ed entrambi tesserati per la società «In Sport Rane Rosse», i fratelli Cesana hanno portato a casa ben sei primi piazzamenti individuali.

Per Rebecca, studentessa delle scuole medie statali «Dante Alighieri» a Carate Brianza, sono arrivati due magnifici «ori» nelle prove del «100 misto lifesaver» e del «100 manichino pinne e torpedo» per la categoria «Ragazze», a conferma di un talento che può ancora regalare tante soddisfazioni.

Sempre più strabilianti, invece, le prestazioni del fratello maggiore Alessio, che già aveva impressionato a gennaio con i record ottenuti ai Campionati regionali invernali di salvamento disputati alla piscina «Daniela Samuele» di Milano.

I record di Alessio Cesana

In vasca a Riccione il giovane nuotatore, studente del liceo delle Scienze applicate con potenziamento biomedico all’istituto superiore «Leonardo da Vinci» di Carate, si è superato mettendosi al collo ben 4 medaglie d’oro individuali (nei 100 manichino con pinne, nei 100 manichino con pinne e torpedo, nei 100 percorso misto e nei 50 trasporto nella categoria Ragazzi 2010), oltre a due splendide vittorie nella staffetta «4×50 Ragazzi» e nella «4X50 mista».

Nel cuore della Riviera romagnola per il quindicenne caratese sono arrivati però, ancora una volta, due record italiani: il primo, nel «Trasporto manichino» con il tempo di 30”57 e nei «100 manichino con pinne» con uno strepitoso 47”78.