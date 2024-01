Freby e Paini salutano il Real Meda, continueranno la stagione a Matera e Vicenza

Eleonore Freby e Lisa Paini salutano il Real Meda: si registra un doppio movimento in uscita nella finestra invernale di calcio mercato. La compagine che milita nel girone A del campionato di Serie C femminile saluta due giocatrici che hanno fatto parte della squadra sino alla fine del girone di andata.

Lascia il Real Meda Eleonore Freby, difensore centrale e centrocampista svedese classe 1998, giunta in Brianza dopo aver vissuto una importante esperienza negli Stati Uniti, dove ha vinto il campionato nazionale NCAA DII nel 2018 con l'Università di Bridgeport.

La sua avventura americana è poi continuata alla Troy University e alla Rome City University dove ha anche frequentato un MBA in Sport Management & Coaching.

Eleonore continuerà a giocare in Serie C ma si sposterà nel girone C vestendo la maglia del Matera Città dei Sassi.

Il Real Meda saluta anche Lisa Paini, nata il giorno di Natale del 2002, attaccante che ha mosso i primi passi nel Fossolo 76 di Bologna e al Modena CF.

Arrivata a Meda la scorsa estate, Lisa Paini continuerà a calcare i campi della Serie C, spostandosi a sua volta nel girone B dopo essersi accordata con il Vicenza.

«Il Real Meda – si legge nel comunicato ufficiale - ringrazia entrambe le giocatrici per il contributo e la dedizione dimostrati durante il loro periodo nel club e augura loro il massimo successo nelle loro nuove sfide calcistiche.

Nella foto (di Giada Morena): a sinistra Eleonore Freby, a destra Lisa Paini