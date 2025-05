Ottima prestazione delle Frecce Biancorosse di Besana in Brianza impegnate al Trofeo Città di Erba sulle 72 frecce all'aperto.

Frecce Biancorosse al Trofeo Città di Erba

Nella categoria junior femminile primo posto per Camilla Agrati, primo posto anche per Greta Ormenese Allieva e terzo posto per Chiara Pedoto. Sempre la prima piazza per Alessandro Arosio allievo m e prima anche Lisa Mariani e terza Maristella Spinelli nelle Ragazze f.

Nelle competizioni a squadre secondo posto per i Master M, Alessandro Morellini, Marino Crippa e Andrea Mandelli, e primo posto per le Ragazze f, Lisa Mariani, Maristella Spinelli e Maria Adele Aristilli.

Ottima prestazione anche per la crescita personale per gli arcieri biancorossi poiché stabiliscono il proprio record personale nelle gare all'aperto sia gli atleti a podio, ai quali vanno aggiunti Davide Zappa e Ludovica Bellani.

A Milano invece nel doppio 60m sulle 144 frecce si piazza al secondo posto Letizia Muzzupappa regalandosi anche il proprio personal best.