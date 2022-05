G.S.A. Brugherio impegnata nei Campionati Regionali e Provinciali

Atletica

Molti atleti hanno portato a casa ottimi risultati. Tra questi la concorezzese Elisa De Santis, la villasantese Sofia Ecca e la seregnese Maya Melotto si guadagnano il titolo di campionesse regionali

Un weekend entusiasmante quello appena trascorso che ha visto A.S.D. Gruppo Sportivo Atletica Brugherio impegnato su più campi con diversi atleti ed atlete di ogni categoria.

G.S.A. Brugherio impegnata nei Campionati Regionali

Ai Campionati Regionali Individuali Assoluti in programma a Saronno è la giornata dei personal best ma non solo. Nei 400, dopo un avvio di stagione opaco, torna a brillare Denise Rega: la venticinquenne portacolori brugherese corre fortissimo nei 400 metri stampando un 54″60 che vale la sua seconda miglior prestazione in carriera, il secondo posto nel meeting ma soprattutto la qualificazione al Challenge, prima fase dei Campionati Italiani Assoluti, in programma a Firenze il prossimo 3-4 giugno.

L’atleta è poi protagonista di una splendida frazione nella 4×100 Team-A insieme alla concorezzese Elisa De Santis, la villasantese Sofia Ecca e la seregnese Maya Melotto: il loro 47″04 vale il titolo di campionesse regionali e la qualificazione al Challenge. Rega la domenica corre benissimo anche i 200 metri e il suo 24″60 vale la terza piazza. Giornata stupenda anche per le Allieve Martina Brambilla, Greta Viola, Viola Coppini e Martina Ratti con il tempo di 49″66 si guadagnano la terza posizione nel meeting e la qualificazione ai Campionati Italiani Allieve in programma all’Arena di Milano il prossimo 17-18 giugno. Weekend carico di soddisfazioni anche per Alberto Stupia che abbassa notevolmente i propri personali nei 400 metri (50″32) e nei 400 metri ad ostacoli (54″94) e per Daniela Mondonico nei 400 metri ad ostacoli (1’07″25): i due atleti tenteranno la qualificazione ai Campionati Italiani la prossima settimana, l’obiettivo è molto vicino.

Campionati provinciali

Ai Campionati Provinciali Ragazzi il tetrathlon B (60hs, salto in alto, lancio del vortex e 600 metri) ha visto la netta vittoria di Fabrizio Lanzini, che fa valere il suo predominio nei 600 metri con 1:36.89. Per lui il punteggio finale è di 2730 (10.19 – 1,40 – 38,14 – 1:36.89) e vale il titolo di Campione Provinciale di prove multiple. Ottime prestazioni ancora una volta di tutta la squadra brugherese in finale: Giorgia Parma, Simone Livio, Samuele Sessa e Lorenzo Motta.

In gara anche un bellissimo gruppo di Esordienti tra Villasanta e Abbiategrasso. Tra i bambini e le bambine della scuola Primaria la più forte è stata Cecilia Costa vincitrice del Triathlon (50metri, vortex, 600).