Ottimo risultato

L'atleta della squadra biassonese domenica 8 maggio 22 si è aggiudicata il gradino più alto del podio nella categorie Divisione Nazionale C.

Grande soddisfazione per la pattinatrice Gaia Grimoldi, atleta del Pattinaggio Corona Ferrea Biassono.

Gaia Grimoldi campionessa regionale di pattinaggio artistico

Dopo la vittoria del 3 aprile in San Daniele Po, in provincia di Cremona, dove si sono tenuti i Campionati Interprovinciali AICS 2022 di Pattinaggio artistico specialità libero, ancora un successo per Gaia Grimoldi. L'atleta brugherese cresciuta tra le fila del CGB ed ora atleta della squadra biassonese domenica 8 maggio 22 si è aggiudicata il gradino più alto del podio nella categorie Divisione Nazionale C conquistando il Titolo di Campionessa Regionale 2022 Lombardia.

"Ottima prestazione" ha commentato soddisfatta l'allenatrice Alessandra Tremolada. Ora l'impegno di Gaia sarà rivolto ai prossimi eventi sportivi di una stagione ricca di competizioni.