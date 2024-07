Il Real Meda annuncia l'arrivo di Gaia Parenti, difensore centrale nata il 2 maggio 2005 a Como.

Gaia Parenti è un nuovo difensore del Real Meda

Gaia, con il suo talento e la sua determinazione, è pronta a portare solidità e sicurezza alla retroguardia della squadra.

Gaia ha iniziato a giocare a calcio all'età di 4 anni e mezzo con i ragazzi della Fulgor Appiano. All'età di 8 anni, nel 2013, è passata alla Castellanzese, per poi approdare all'F.C. Internazionale nel 2014, dove ha giocato fino a dicembre del 2022. Da gennaio 2023 ha militato nel Como Women e da agosto 2023 è passata alla S.S. Lazio, dove ha disputato la scorsa stagione.

"Questa è la mia prima esperienza nel "mondo dei grandi" e sono molto contenta di far parte della squadra del Real Meda - sono state le prime parole del difensore. Un obiettivo è sicuramente arrivare il più in alto possibile in classifica e migliorare sempre se stessi".