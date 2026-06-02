GAL protagonista alla Coppa Campioni

La competizione si è confermata un’importante occasione di confronto, crescita ed esperienza per tutte le ginnaste partecipanti, chiamate a misurarsi con un livello tecnico particolarmente elevato.

Di particolare rilievo i risultati ottenuti da Aurora Marziani e Lara Clerici, che hanno concluso il concorso generale rispettivamente al 14esimo e 15esimo posto su un totale di oltre 200 ginnaste partecipanti, confermando il proprio valore in un contesto altamente competitivo.

Ottima anche la prova di Lara Clerici alle parallele asimmetriche, attrezzo nel quale si è distinta conquistando la qualificazione alla finale di specialità con l’ottavo punteggio. In finale, la ginnasta brianzola è riuscita a migliorare ulteriormente la propria prestazione, chiudendo con un prestigioso quinto posto.

La partecipazione alla Coppa Campioni rappresenta motivo di grande orgoglio per GAL Lissone, che continua a confermarsi una solida realtà nel panorama ginnico nazionale. Ogni esperienza di questo livello viene vissuta dalla società come un’opportunità di crescita tecnica, sportiva e personale, da tradurre quotidianamente nel lavoro in palestra.

Con dedizione, impegno e passione, atlete e staff proseguono il proprio percorso con l’obiettivo di migliorarsi costantemente, affrontando ogni nuova sfida come un’occasione per crescere e consolidare ulteriormente i risultati raggiunti.