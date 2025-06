Un sogno che è diventato realtà: indossare la maglia della Nazionale. Ora il prossimo obiettivo è sentir risuonare le note dell’Inno di Mameli possibilmente con una medaglia d’oro al collo sul gradino più alto del podio.

Galliani entra nella nazionale di Taekwondo

La storia è quella di Andrea Galliani, 16enne residente a Varedo, che nei giorni scorsi ha ricevuto la convocazione in azzurro per i Mondiali di Taekwondo che si svolgeranno dal 7 all’11 ottobre a Porec in Croazia.

La svolta per Andrea è arrivata a febbraio con la vittoria del titolo italiano sia nello «Sparring» che nelle «Forme» ai Campionati Assoluti che si sono svolti a Villatora di Saonara, in provincia di Padova, in Veneto.

Al momento il 16enne tesserato per il Tema Rima di Varedo ha già «in mano» la convocazione per la Nazionale dello «Sparring», mentre per le «Forme» dovrà superare un collegiale di selezione in Sardegna il 6 e 7 giugno.

«Una grandissima emozione, i primi giorni ho fatto fatica a realizzare che fosse tutto vero – racconta entusiasta Andrea – Sognavo questa cosa da anni. Aspettative? Voglio dare il meglio, ma sono consapevole che bisogna fare esperienza, bisogna fare i conti con gli avversari. Sono però convinto che il lavoro e la perseveranza paghino sempre. La voglia di vincere c’è sempre, c’è sempre stata, anche quando non arrivavano vittorie, ma “solo” piazzamenti sul podio. Di sicuro non andrò in Croazia solo per partecipare. Perché ora bisogna vincere anche fuori dall’Italia».

Allenato dal maestro Donato Rima, la settimana sportiva e di scuola per Andrea è piuttosto impegnativa: «Studia al terzo anno di Scienze Umane al Liceo Versari di Cesano Maderno – racconta orgogliosa la madre, Isabel Di Martino – Per conciliare l’impegno scolastico e lo sport spesso rimane sveglio a studiare di notte. Per il resto si divide tra la palestra della società per cui gareggia, qui a Varedo, e quella di Buccinasco dove il venerdì si ritrovano tutti gli atleti della nazionale o vicini alla convocazione in azzurro. Andrea aveva promesso di vincere e arrivare in nazionale e ce l’ha fatta! Ha fatto tanti sacrifici, li fa tuttora, non ha mai mollato».