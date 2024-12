Nella serata di venerdi 13 dicembre scorso si è svolta la gara di fine corso dei nuovi iscritti alla società Arcieri dell’Airone.

La festa di conclusione corso ha riunito gli allievi (quasi 40 tra adulti e ragazzi) che hanno effettuato il corso con i tecnici di Turate e di Carate Brianza.

Gara di fine corso per i nuovi Arcieri dell'Airone

La gara finale ha visto prevalere per il gruppo dei ragazzi Mattia Cesana mentre per il gruppo degli adulti Matteo Scorti.

Dopo l'inaugurazione del campo "La Fossa" a Carate Brianza e l'organizzazione del campionato italiano Campagna a Schilpario, continuano gli appuntamenti che la seconda società con il maggior numero di iscritti d'Italia organizza per riunire tutti gli iscritti distribuiti nelle provincie di Como e Monza/Brianza.

Come ricordato nel corso della premiazione dal Presidente Marco Paeselli: "gli Arcieri degli Aironi sono una unica grande famiglia”.