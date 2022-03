Ottimi risultati

Al lago de Chirello (Dolzago) si è svolta la prova finale del campionato provinciale “Trota lago Como”

Fine settimana di gara per i ragazzi della Fishermax di Besana in Brianza. Ieri, domenica 20 marzo, al lago de Chirello (Dolzago) si è svolta la prova finale del campionato provinciale “Trota lago Como” a cui hanno partecipato anche i vari componenti della squadra brianzola.

Gara di pesca nel weekend per i ragazzi della Fishermax di Besana

La bellissima giornata e l’ottima resa, 94%di cattura (132 Kg su 140 immessi) hanno abbellito l’intera mattinata. Gara sempre molto "veloce" nei primi turni per poi dover "ricercare" le trote rimaste con coroncine leggere, vetrino e qualche bombardina leggera.

Nella classifica finale vediamo la società Fishermax classificarsi in quasi tutte le categorie portando a podio Under 23 ragazzi di Besana.

Categorie e classifiche

In particolare la classifica nella categoria Under 10 vede posizionarsi al primo posto Hartung De Hartungen Nils (società Fishermax), al secondo Battistel Mattia (società Bregnanese) e al terzo Hartung De Hartungen Nicolò (società Fishermax).

Nella categoria Under 14 primo posto per Magni Filippo (società Annonese) e secondo per Binda Alberto (società Annonese). Nella categoria Under 18 invece al primo posto troviamo Mariani Riccardo (società Trotaclub97) seguito da Invernizzi Alessandro (società Annonese) e da Porporino Andrea (società Bregnanese).

Ottimi risultati per Sironi Francesco che conquista l prima posizione del podio nella categoria Under 23 seguito da Furlan Davide (società Fishermax) e da Simone Vismara (società Triangolo88). Infine nella categoria Master il primo posto è andato a Negri Enrico (società Fishermax), il secondo a Drighetto Roberto (società Fishermax) e il terzo a Ratti Fabio (società Annonese)