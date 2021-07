Settimana di gare per le ragazze della Società Ciclistica Cesano Maderno impegnate nella 40º edizione della Tre Sere di Dalmine e domenica 18 luglio sulle strade di Nogara.

Gare a Dalmine e Nogara per le atlete della S.C. Cesano Maderno

La 40ª edizione della Tre Sere di Dalmine ha visto le ragazze allieve del sodalizio brianzolo lottare per il podio fino all’ultima prova dell’ultima giornata di gare, quando Camilla Locatelli si è dovuta accontentare del 4º posto seguita in classifica dalla compagna Carola Ratti.

Una buona prova per le atlete cesanesi che mette in mostra il buonissimo stato di forma che stanno attraversando e che le ha viste brillare anche su strada domenica a Nogara, nel veronese. Dopo una gara sempre in testa alla corsa hanno trovato entrambe un buono spunto per la volata finale piazzandosi entrambe nella top ten di giornata con Carola Ratti 4ª e Camilla Locatelli 7ª sulla linea del traguardo.

Bene anche le esordienti

Bene anche le donne esordienti, con le atlete che si fanno vedere nella testa della corsa. Peccato il non essere riuscite a finalizzare il lavoro di giornata con Giulia Costa Staricco che viene tagliata fuori di poco dalle migliori, classificandosi 12ª.

I prossimi impegni delle ragazze cesanesi vedono sicuramente i Campionati Italiani su pista della prossima settimana tra gli obiettivi di stagione.