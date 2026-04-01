Gare ricche di emozioni e titoli per la la Robur et Virtus

Una domenica ricca di emozioni per le atlete della Robur et Virtus di Villasanta che hanno partecipato al campionato Acrobat 1o livello: nonostante la partecipazione di numerose squadre, le villasantesi sono riuscite ad ottenere buoni risultati in vista delle qualificazioni nazionali.
I risultati
Nelle Allieve A la squadra 1 composta da Sara Origgi, Aurora Ferrari, Maivè Beltran, Azzurra Brini si è classificata sesta, nelle Allieve B la squadra 1 di Sara Ursache, Asia D’ Antoni, Anna Giacomini, Cloè Calabrò, Eleonora De Luca è giunta quarta, la Squadra 2 con Aurora Munno, Chiara De Luca, Beatrice Reitano, Bianca
Raimondi, Vittoria Baragetti è arrivata nona
Nella Junior A la squadra 1 di Arianna Vitiello, Martina Brambilla, Analia Matninez Nunez, Nora Mariani, Rebecca Terzoli è arrivata quarta, la squadra 2 con Matilde Marchi, Elisa Piazza, Laila Zayed, Emma Ndoci ottava, nella Junior B / Senior la squadra 1 si è laureata campionessa regionale con Emma Borali, Federica Casiraghi, Alessia Penati, Giulia Frattini, la squadra 2 con Anita Giovagnoli, Matilde Pretagostini, Isabella Pedersen, Carolina Torelli è arrivata quindicesima
GUARDA LA GALLERY (5 foto)
Ginnastica artistica livello 2 e 3
La Robur et Virtus ha collezionato un totale di 4 squadre campionesse regionali per il livello 2 e 3.
Nella Allieve campionessa regionale la Squadra 2 con Giada Della Siega, Mya Rodriguez, Emma Fusetti, Giulia Ercolano e Viola Giltri, la squadra 5 con Lucia Redaelli, Noemi Galimberti, Nicole Lippolis e Camilla Nobili è giunta quinta, la squadra 1 con Noemi Magni, Ginevra Scichilone, Aurora Ambu, Martina
Viganò e Desy Palumbo ottava, la squadra 4 Gaia Gasbarro, Elena Origgi, Alice Maggioni e Serena Miceli quattordicesima
Nella Junior Senior campionessa regionale la squadra 1 con Fabiola Bove, Clara Gallizia , Sara Della Torre, Lorella Mandelli e Arianna Sironi, la Squadra 2 con Vittoria Arenella, Sofia Cambiaghi, Alyson Neil e Giulia Maggioni è arrivata quinta, la squadra 3 con Alessia Fumagalli,Marta Mattiazzo, Alessia Munafo e Klea
Prendi al decimo
Nell’Acrobat 3, per le Allieve la squadra 1 con Lupoli Melissa, Argento Martina, Bianco Ludovica, Danelli Giulia, Panzarasa Mia è giunta sesta, la squadra 2 con Maini Lisa, Sanvito Giada, Lovato Rebecca e Tosello Michelle si è laureata campionessa regionale, nella Junior senior campioni regionali Vittoria Paleari, Chiara Galli, Arianna Repossi, Chiara Bragalini e Paolo Fontana