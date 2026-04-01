Gare ricche di emozioni e titoli per la la Robur et Virtus

Una domenica ricca di emozioni e titoli per la Robur et Virtus di Villasanta che hanno partecipato al campionato Acrobat

Una domenica ricca di emozioni per le atlete della Robur et Virtus di Villasanta che hanno partecipato al campionato Acrobat 1o livello: nonostante la partecipazione di numerose squadre, le villasantesi sono riuscite ad ottenere buoni risultati in vista delle qualificazioni nazionali.

I risultati

Nelle Allieve A la squadra 1 composta da Sara Origgi, Aurora Ferrari, Maivè Beltran, Azzurra Brini si è classificata sesta, nelle Allieve B la squadra 1 di Sara Ursache, Asia D’ Antoni, Anna Giacomini, Cloè Calabrò, Eleonora De Luca è giunta quarta, la Squadra 2 con Aurora Munno, Chiara De Luca, Beatrice Reitano, Bianca

Raimondi, Vittoria Baragetti è arrivata nona

Nella Junior A la squadra 1 di Arianna Vitiello, Martina Brambilla, Analia Matninez Nunez, Nora Mariani, Rebecca Terzoli è arrivata quarta, la squadra 2 con Matilde Marchi, Elisa Piazza, Laila Zayed, Emma Ndoci ottava, nella Junior B / Senior la squadra 1 si è laureata campionessa regionale con Emma Borali, Federica Casiraghi, Alessia Penati, Giulia Frattini, la squadra 2 con Anita Giovagnoli, Matilde Pretagostini, Isabella Pedersen, Carolina Torelli è arrivata quindicesima

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Ginnastica artistica livello 2 e 3

La Robur et Virtus ha collezionato un totale di 4 squadre campionesse regionali per il livello 2 e 3.

Nella Allieve campionessa regionale la Squadra 2 con Giada Della Siega, Mya Rodriguez, Emma Fusetti, Giulia Ercolano e Viola Giltri, la squadra 5 con Lucia Redaelli, Noemi Galimberti, Nicole Lippolis e Camilla Nobili è giunta quinta, la squadra 1 con Noemi Magni, Ginevra Scichilone, Aurora Ambu, Martina

Viganò e Desy Palumbo ottava, la squadra 4 Gaia Gasbarro, Elena Origgi, Alice Maggioni e Serena Miceli quattordicesima

Nella Junior Senior campionessa regionale la squadra 1 con Fabiola Bove, Clara Gallizia , Sara Della Torre, Lorella Mandelli e Arianna Sironi, la Squadra 2 con Vittoria Arenella, Sofia Cambiaghi, Alyson Neil e Giulia Maggioni è arrivata quinta, la squadra 3 con Alessia Fumagalli,Marta Mattiazzo, Alessia Munafo e Klea

Prendi al decimo

Nell’Acrobat 3, per le Allieve la squadra 1 con Lupoli Melissa, Argento Martina, Bianco Ludovica, Danelli Giulia, Panzarasa Mia è giunta sesta, la squadra 2 con Maini Lisa, Sanvito Giada, Lovato Rebecca e Tosello Michelle si è laureata campionessa regionale, nella Junior senior campioni regionali Vittoria Paleari, Chiara Galli, Arianna Repossi, Chiara Bragalini e Paolo Fontana