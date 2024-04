Ginnaste della Robur et Virtus imContinua la striscia di risultati positivi ottenuti dalle ginnaste della Robur et Virtus di Villasanta nel Campionato CSEN di ginnastica artistica, categoria Eccellenza di primo livello, nella terza e ultima prova che si è disputata lo scorso fine settimana in due sedi distinte: sabato 6 aprile

nella palestra del Parco Aldo Moro di Agrate hanno gareggiato le piccole Esordienti assieme alle Senior, mentre domenica 7 presso il Centro Sportivo Cambini

Fossati di Milano è stato il turno delle Allieve A e delle Junior A/Junior B.

Ginnaste della Robur et Virtus in gara ad Agrate e Milano

Accompagnate dalle allenatrici Alessia Merlo, Serena Bodini, Valentina Monti e Chiara Pellicano, a difendere i colori della società biancoazzurra sono scese in campo gara ventidue ginnaste: Tosello Michelle, Nobili Camilla, Magni Marta, Maggioni Alice, Giltri Viola, Bonazza Matilde, Bianco Ludovica, Argento Martina (Esordienti), Maini Lisa, Sanvito Giada, Miceli Serena, Lovato Rebecca, Ambu Aurora (Allieve A), Montrasio Alessia, Bragalini Chiara, Sbrescia Arianna, Bianchi Alice (Senior), Sironi Arianna, Mattiazzo Marta (Junior A), Sala Sveva, Cambiaghi Sofia, Argiero Aurora (Junior B).

La giornata di sabato ad Agrate è iniziata nel migliore dei modi con la categoria Esordienti, dove Viola Giltri ha confermato nuovamente quanto di buono aveva fatto

vedere nelle due gare precedenti classificandosi al terzo posto nella classifica generale. Nelle classifiche riservate agli attrezzi invece Michelle Tosello ha vinto al volteggio e Ludovica Bianco alle parallele, quest’ultima è poi salita sul gradino più basso del podio anche alla trave.

Dopo le piccole Esordienti è stato il turno delle esperte Senior, che si sono distinte nella classifica generale grazie al secondo posto di Alessia Montrasio. Nelle classifiche degli attrezzi va segnalata invece la vittoria di Chiara Bragalini alle parallele e la tripletta di Alice Bianchi, prima alla trave, seconda al corpo libero e terza al volteggio.

La striscia di risultati positivi della Robur et Virtus è poi proseguita domenica 7 aprile al Cambini-Fossati di Milano, dove Giada Sanvito si è classificata al terzo posto alla trave fra le Allieve A.

Fra le Junior B ottimo secondo posto di Sofia Cambiaghi nella classifica generale e doppio podio di Aurora Argiero, prima al volteggio e terza al corpo libero.

Soddisfazione per i risultati ottenuti da parte delle allenatrici, ora proiettate alla preparazione delle ginnaste che si sono qualificate per le finali del campionato, in

calendario alla fine del mese di maggio a Cesenatico.