Esordio per le ginnaste della Robur et Virtus di Villasanta alla 1ª Prova Eccellenza L1. Appuntamento a Incirano lo scorso fine settimana dove si è svolta la 1ª Prova CSEN Eccellenza L1. Un fine settimana all'insegna dell'emozione e della determinazione per le giovani ginnaste.

Ginnaste della Robur et Virtus in gara alla 1ª Prova Eccellenza L1

La competizione ha visto protagoniste atlete di diverse categorie, tutte pronte a mettersi alla prova con passione e impegno. A dare il via alla competizione sono state le più piccole della storica società Villasantese nella categoria Esordienti, alle prese con la loro prima esperienza sui quattro attrezzi. Emma Tundo, Camilla Moioli, Ginevra Palazzolo, Priscilla Ducoli, Micaela Licata e Vittoria Negri hanno affrontato la gara con grande entusiasmo, dimostrando grinta e voglia di migliorarsi. Camilla ha brillato particolarmente, conquistando la vittoria nella classifica generale, Priscilla ha ottenuto un eccellente primo posto al volteggio mentre Micaela si è classificata al terzo posto alle parallele. Per tutte loro, questa gara ha rappresentato un'importante occasione di crescita e di esperienza nel mondo della ginnastica artistica.

Successivamente, è stato il turno della categoria Allieve A, con Aurora Ambu, Serena Miceli, Viola Giltri e Alice Maggioni in pedana. Le giovani atlete hanno affrontato la loro prova con impegno e concentrazione, dimostrando sicurezza e determinazione. Tra loro, Serena ha spiccato al volteggio con un'ottima esecuzione, portando a termine una gara solida e

convincente.

A concludere la giornata di gare è stata Sofia Cambiaghi, in competizione nella categoria Senior. Con una prestazione accurata e determinata, ha affrontato tutti gli attrezzi con sicurezza, nonostante una lieve imprecisione alla trave. Il suo impegno è stato comunque premiato con un ottimo terzo posto alle parallele, dimostrando la sua esperienza e la sua capacità di mantenere il controllo anche nelle situazioni più impegnative.

Questa prima prova di Eccellenza ha rappresentato un banco di prova importante per tutte le ginnaste, che hanno potuto misurarsi con la competizione e mettersi in gioco, raccogliendo i frutti del loro costante lavoro in palestra.