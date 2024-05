Ginnastica Sampietrina in festa per l'argento di Pietro Mazzola agli Europei Juniores

Grande risultato per Pietro Mazzola, 16 anni, di Lissone, che si allena e studia alla Ginnastica Sampietrina di Seveso: ha conquistato la medaglia d'argento agli Europei Juniores di Rimini nella categoria "All Around".

Grande risultato a livello internazionale per la Ginnastica Sampietrina di Seveso. Arriva grazie al 16enne Pietro Mazzola che assieme alla squadra nazionale juniores ha conquistato nel week-end a Rimini la medaglia d'argento ai campionati Europei a squadre di categoria con il punteggio di 240.230 dopo una prestazione senza nulla da recriminarsi, dietro alla Gran Bretagna per soli 28 centesimi e davanti alla Francia. La squadra composta, oltre a Pietro (il più giovane del quintetto e al suo primo Europeo) da Tommaso Brugnami, Manuel Berettera, Diego Vazzola e Simone Speranza ha dimostrato grande tenacia.

"Emozione straordinaria"

Originario di Lissone, Pietro ha iniziato a praticare ginnastica a 4 anni. Dal 2022 è a Seveso alla Ginnastica Sampietrina. Secondo di tre figli, papà Andrea e mamma Paola lo hanno sempre supportato, insieme alla sorella maggiore Anna e al fratellino Marco.

"Lo vediamo felice. Fa tanti sacrifici e ne facciamo molti anche noi, ma vediamo che è contento e questa è la cosa più importante" afferma la mamma.

Pietro studia a Seveso e si allena sotto la guida di Paolo Quarto, Pamela Caoli e Giuseppe Bonzi.

"Quando è arrivato qui aveva ottime basi, ma abbiamo aiutato a coltivarle al meglio. Ha ancora grandi potenzialità - afferma Caoli - In Nazionale era già stato in under-16, ora dovrà concentrarsi sui playoff in programma il prossimo 26 maggio per la promozione in A1, in programma a Firenze".

Grande è stata l'emozione per Pietro, che però non nasconde un pizzico di amarezza:

"Perché l'oro è stato davvero ad un passo, ma sarà uno stimolo per migliorare e aiutarmi a fare meglio. La medaglia è stata comunque una grande gioia - afferma - Adesso il prossimo passo sono i playoff di maggio, poi nuovi collegiali in Nazionale quest'estate. E per l'anno prossimo si spera nel Mondiale".

Un premio dal sindaco

Argento nella categoria "All-Around", dice di sentirsi più forte soprattutto nelle parallele. Appassionato di calcio e tifoso dell'Inter, Pietro è partito per un Collegiale il 14 aprile scorso a Milano e dopo una settimana si è spostato a Rimini per gli Europei. Nel pomeriggio di lunedì 29 aprile, il ritorno a Seveso e la grande accoglienza di tecnici e compagni di allenamento, che gli hanno reso omaggio con una festa e una speciale torta. Omaggio anche da parte del sindaco Alessia Borroni e dell'assessore allo Sport Marco Mastrandrea, che hanno consegnato a Pietro una pergamena e un omaggio.