Gioia realizza il suo sogno: è vice campionessa del mondo

La pattinatrice di Cornate Gioia Belloni è la vice campionessa del mondo: a Buenos Aires si aggiudica la medaglia d’argento nella massima categoria specialità obbligatori.

In pista schierate le 24 atlete più forti del mondo: la Belloni rappresenta l’Italia, insieme ad altre due connazionali, ed è la terza pattinatrice a scendere in pista con il primo esercizio obbligatorio che esegue perfettamente posizionandosi al secondo posto della classifica provvisoria. La gara prosegue con la boccola indietro, che screma ulteriormente la classifica con la lotta per il podio sempre più serrata fra italiane e argentine.

La brianzola prosegue la sua gara con una condotta e una linearità impeccabili e, dopo il terzo ed ultimo esercizio, il controtre abbinato alla controvolta, chiude con il punteggio di 111.600 che le vale la medaglia d’argento dietro alla connazionale Ilaria Beretti (116.900) e davanti alla padrona di casa, l’argentina Milagros Porto, terza classificata.

Gioia Belloni corona così il sogno di una vita in Argentina, la sua terra di origine:

“Quando a giugno dopo i campionati italiani mi sono qualificata per i mondiali e ho scoperto che si sarebbero svolti a Buenos Aires, per me è stato come un segno: ho capito dove volevo concludere la mia carriera e con quali obiettivi. Mi sono allenata tutta l’estate e sono felicissima di questo risultato perchè non ho lasciato nulla, meglio di così non potevo fare. Ho chiuso il cerchio davanti alla mia famiglia d’origine, la loro presenza e il loro tifo sugli spalti hanno fatto la differenza, mi sono sentita a casa a 11.000 Km di distanza.”