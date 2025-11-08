Anche Seregno sul tetto del mondo grazie allo straordinario successo del Monza precisione team senior, la squadra di pattinaggio sincronizzato di Astro Roller Skating Monza.

Giorgia Traetta sul tetto del mondo

Giovedì scorso in Cina gli atleti allenati da Paola Biella, diciassette ragazze e un ragazzo, sono diventati campioni del mondo nel 69esimo Campionato mondiale di pattinaggio artistico sulla pista di Pechino. Fra loro anche Giorgia Traetta, 24enne che vive in zona Sant’Ambrogio con mamma Pia e papà Silvio, studentessa di Lingue all’Università Cattolica di Milano. E’ la nipote dell’ex assessore Gianfranco Ciafrone.

Per il Monza precisione team si corona così un indimenticabile «triplete», dopo il titolo italiano a Montichiari nella scorsa primavera e il campionato europeo a Saragozza. Il team ha danzato sulle celebri note dell’Hallelujah di Leonard Cohen, in un esercizio dal titolo «Secret Chord» che ha ottenuto dalla giuria l’ottimo punteggio di 74,31.

«Dopo 10 anni esatti, abbiamo vinto il Campionato del mondo e ancora sembra un sogno – il commento dell’atleta seregnese, che il giorno dopo il trionfo con la squadra ha visitato la Grande muraglia cinese – Questa vittoria è il frutto di sacrifici, allenamenti duri e tanta passione. Vogliamo ringraziare di cuore chi ci ha sempre supportato: società, famiglia, amici, allenatori e tutti quelli che hanno creduto in noi. Questo traguardo è solo una tappa, ma la voglia di migliorare e di raggiungere nuovi obiettivi non si ferma qui! Grazie a tutti».

Sui pattini i brianzoli si sono mossi come un unico cuore pulsante, leggeri e pieni di grazia, con precise geometrie che hanno incantato giuria e pubblico.

Enorme la soddisfazione all’Astro Roller skating della presidente Luisa Biella: