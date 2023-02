Giorni di gare ed esami per il Ken To Zazen Limbiate. Tante soddisfazioni per gli allievi e il maestro Vincenzo Cellamaro

Gare ed esami per il Ken To Zazen

Sono giorni intensi per gli allievi del Ken To Zazen karate Limbiate, impegnati tra gare ed esami. Oppizzi Giulia e Saffyia El Guer hanno brillantemente superato l’esame di aspirante allenatore della FIJLKAM, inoltre gli atleti Marinoni Francesco e Bordoni Enrico hanno rappresentato la società sportiva a Bergamo con un docente d’eccezione, Vincenzo Figuccio, ex pluricampione del mondo di kata ed attuale preparatore di atleti medagliati alle Olimpiadi.

Medaglie e passaggio di cintura

Gli allievi dell’Under 14 invece sono stati impegnati nella gara ad Urgnano, portando a casa due bronzi con Ciccarello Riccardo e Salanitro Samuele, un argento con Costa Samuel e un oro con Buson Diego. In palestra le "piccole tigri" hanno sostenuto l'esame per il passaggio di cintura, poi è stato il turno di circa 70 atleti tra i 14 e i 20 anni.

Orgoglioso il maestro Cellamaro

Entusiasta dei risultati raggiunti dagli allievi, il maestro Vincenzo Cellamaro: