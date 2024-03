Domenica di gare per gli arcieri più giovani della Polisportiva Besanese.

Giovani arcieri della Polisportiva Besanese in gara a Cavenago

Al “IV Trofeo dell'Arcierino Cavenago d’Adda” si comincia con il primo e terzo posto JM per Sinigaglia Francesco (531 punti) e Brotto Andrea (517 punti) che con Bugatti Federico guadagnano il primo posto di squadra per la categoria con 1551 punti.

Podio completo per le AF Durante Anna (493 punti), Ormenese Greta (491 punti) e Pedoto Chiara (445 punti) che guadagnano anche il primo posto di squadra per la categoria con 1429 punti.

Primo posto JF per Agrati Camilla (537 punti) e terzo posto RM per Sinigaglia Simone (438 punti). Nuovo record personale infine per la RF Spinelli Maristella con 410 punti.