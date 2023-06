Giovani e adulti della Polisportiva di Besana in gara: podi e vittorie in diverse categorie

Luminosa domenica di gare per gli arcieri della Polisportiva di Besana in Brianza.

Weekend di podi e vittorie per i giovani arcieri di Besana

Gli arcieri più giovani alla “Gara interregionale Giovanile 70/60mt Round - 50mt Round” hanno fatto faville con il primo e terzo posto GM per Dosoli Paolo e Casiraghi Matteo, rispettivamente con 607 e 540 punti, e il primo e terzo posto GF per Mariani Lisa e Spinelli Maristella , rispettivamente con 638 e 563 punti. Queste ultime, con l'atleta Bellani L. portano a casa anche il primo posto di squadra per la categoria con 1759 punti.

Da segnalare anche il primo posto AF per Agrati Camilla (604 punti) che con Pedoto C. e Ormenese G. guadagna anche il primo posto di squadra per la categoria (1578 punti). Terzo posto infine per Villa Matteo (571 punti) che con Brotto A. e Pedoto P. porta a casa anche il secondo posto di squadra per la categoria (1608 punti).

Adulti impegnati a Voghera

Gli arcieri adulti si sono invece cimentati nel “Trofeo Città di Voghera Outdoor 2023_Finale”: una lunghissima gara “doppia” di 72 + 72 frecce in un’unica giornata. Le Master della Besanese si confermano una certezza nel panorama attuale: primo e secondo posto MF per Corti Maria Carla (1116 punti) e Redaelli Monica (1068) e con Muzzupappa L. salgono anche sul primo gradino del podio della classifica a squadre per la loro categoria (2900 punti). Primo posto di squadra, infine, per i MM: Durante M., Morellini A. e Crippa M. (3255 punti).

