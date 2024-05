Carichi di energia e passione hanno dato il meglio, sfiorando di pochissimo il podio. Sono i Giovanissimi del Velo Club Sovico che domenica scorsa sono saliti in sella a Brenna, in provincia di Como, per il Trofeo Consonni.

Giovanissimi del Velo Club Sovico a un passo dal podio

La gara è stata molto positiva per tutti i piccoli ciclisti sovicesi, in particolare per Filippo Scaccalossi quarto classificato iN“G1”, Niccolò Redaelli secondo in “G3”, Guglielmo Rivolta che ottiene lo stesso risultato tra i “G4” e l’ottavo posto di Samuele Colombo in “G6”.

Piazzamenti anche per la formazione degli Allievi che a Revello, nel Cuneese, ha ottenuto l’ottavo posto con Pietro Cermenati e il nono con Stefano Cantino.

Prossimi appuntamenti

Adesso i giovani ciclisti si stanno preparando ad affrontare un altro weekend molto impegnativo. La squadra di Sovico è infatti già proiettata verso l’appuntamento di sabato 18 maggio che vedrà i Giovanissimi partecipare al torneo di “Primi Sprint” in programma ad Osio Sotto: la manifestazione bergamasca, che inizierà alle 15.00, metterà in palio il Trofeo Commendator Zappa. Il giorno seguente i ragazzi della stessa categoria saranno di scena a Villa Cortese, nel Milanese, per il GP Vanzavilla che li impegnerà dalle 15.00.

Impegno su due fronti per gli Allievi: domenica Cermenati e Brambilla saranno di scena al Campionato Regionale Lombardo in programma a Sesto Cremonese con partenza alle 14.00 mentre in mattinata il resto della squadra sarà impegnato nel “Trofeo Banca Mediolanum” di Abbiategrasso.