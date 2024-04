Dopo il successo ottenuto in casa a Sovico la scorsa settimana, i Giovanissimi del Velo Club sono tornati a brillare. Sono infatti saliti nuovamente sul podio ieri, domenica 14 aprile, al termine del Memorial Erba di Lissone, ottenendo un bel terzo posto nella classifica di rendimento per società.

Giovanissimi del Velo Club Sovico sul podio a Lissone

Sul circuito cittadino disegnato dagli organizzatori, in G1 Filippo Scaccalossi ha terminato al quarto posto; Niccolò Redaelli ha chiuso in seconda posizione tra i G3; in G4 Guglielmo Rivolta e Giacomo Razzoli si sono classificati rispettivamente primo e quinto; Samuele Colombo si è piazzato al quinto posto in “G6”. I tecnici Vergani e Costa Staricco a fine giornata hanno commentato:

«È stata una bellissima giornata, in cui dobbiamo applaudire le belle gare di tutti i nostri atleti. Bravi! Continuiamo così».

In testa alla classifica

Il buon rendimento di tutta la squadra ha permesso al Velo Club Sovico di confermarsi in testa alla speciale classifica del Trofeo Corona Ferrea, la challenge istituita dal Comitato Provinciale di Monza e Brianza che si rivolge ai team brianzoli e che vivrà la sua terza prova nella gara di Brugherio del prossimo 5 maggio.

Bene anche gli allievi in gara a Lonate Ceppino

Anche gli Allievi possono essere soddisfatti della domenica di gare: a Lonate Ceppino la squadra diretta da Ferrone e Buttini ha colto l’ottavo posto conclusivo nel G.P. Comune grazie a Luca De Mercanti.