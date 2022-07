Altro fine settimana ricco di impegni e gare per i portacolori della Lissone Mtb.

Giovanissimi della Lissone Mtb impegnati in Valdidentro

In particolare i giovanissimi sono stati impegnati, domenica 3 luglio, alla Valdidentro Bike TEAM - Campionato Regionale di Società Fuoristrada - Trofeo Alpen hotel, con la partecipazione libera e aperta ai soli tesserati delle società lombarde, nel Comune di Valdidentro.

Tra i risultati si segnalano quelli di Caruso Victoria che ha concluso, nella categoria G2F, in 7° posizione (partita 1°). Nella categoria G2M, prima batteria Corbetta Alan è arrivato in 10° posizione (partito 21°) mentre Recalcati Tommaso 16° (partito 4°). Nella seconda batteria Annoni Sebastiano 9° (partito 8°), e Sindona Luca è giunto al traguardo 19° (partito 16°). Nella categoria G3M, terzo gradino del podio per Lombardi Luca (partito 28°), Longhin Lapo 28° (partito 15°) e Paradiso Niccolò 31° (partito 22°).

Nella categoria G4M, Sbragion Alessandro in 5° posizione (partito 34°), dietro di lui Bonvini Leonardo 19 ° (partito 12°), Andreello Elia e Digiuni Samuele in 24° e 33° posizione (partiti 2° e 29°). Nella categoria G5M, Spinelli Jason ottiene la 25° posizione (partito 14°). Nella categoria G6F Scroccaro Beatrice ottiene la 5° posizione (partita 1°). Nella Categoria G6M, doppia batteria, nella prima Colombo Riccardo ottiene la 9° posizione (partito 4°) e Corbetta Diego la 20° (partito 20°). Nella seconda batteria Colombo Pietro in 7° posizione (partito 16°), arrivo in coppia di Ballabio Andrea e Dossi Stefano rispettivamente in 15° e 16° posizione (partiti 8° e 17°).

Infine, nella classifica riservata alle società, la Lissone MTB ha ottenuto l’11° posto con 65 punti.

Amatori al Gp di Briosco

Domenica dedicata al campionato regionale anche per la categoria amatori, al GP Città di Briosco - 1° prova a

circuito Parco Valle Lambro XC. Organizzatrice dell’evento l’ASD Omnia Ciclo.

Il percorso era unico e lungo 4,83 km, da ripetere più volte in base alla categoria di appartenenza.

Nella categoria Elite Sport Brevi Andrea ottiene la 4° posizione e viene premiato con la maglia di campione

provinciale perché gli atleti che lo hanno preceduto non appartenevano ad una squadra della provincia di Monza e Brianza. Vittoria e maglia di campione provinciale nella categoria Master 1 per Bertasa Mirco e nella categoria Master 7 Zanoletti Claudio.

Piccola Granfondo di Brenna

Nel Comune di Brenno (CO) si è corsa la Piccola Granfondo di Brenna, gara competitiva di MTB di 50 km, sviluppata su tre giri di 18 km, e organizzazione di ASD 2X2 Team Brenna.

Nella categoria Veterani 2, Crippa Matteo ha ottenuto la 20° posizione. Vittoria invece nella categoria Gentleman 1 per Olovrap Silvio. Nella categoria Gentleman 2 la medaglia d’argento è andata a Bartesaghi Giovanni, dietro di lui Santoro Francesco, Frigerio Alessandro e Cazzaniga Roberto rispettivamente in 7°,8° e 9° posizione. Seconda posizione per Fusar Bassini Edoardo nella categoria Super Gentleman A.

Assietta Legend

Da segnalare anche la Assietta Legend, gara articolata su due percorsi differenti tra di loro nei dislivelli, percorrendo strade e sentieri dell’alta Valle di Susa e Chisone con partenza ed arrivo nel Comune di Sestriere (TO).

Sul percorso Marathon, nella categoria Master 2 il primo posto è andato a Tonello Alessandro (15° assoluto) mentre nella categoria Master 3, la vittoria è andata a Rizzi Riccardo (20° assoluto). Nella categoria Master 4, secondo gradino del podio per Rovera Luca (21° assoluto).

Vittoria nella categoria Master 6 di Solagna Maurizio Tarquinio (47° assoluto).

Sul percorso più corto, dell’Assietta Legend, Castelnovo Dimitri ottiene la 5° posizione nella categoria Juniores (29° assoluto) e nella categoria Master 6, 16° posizione di Zunnui Nicola (164° assoluto) e 17° posizione di Pinessi Marco (17° assoluto). Vittoria della maglia di leader del circuito Trek Zero Wind MTB Challenge per Rizzi Riccardo. Tonello Alessandro e Rovera Luca si confermano leader del circuito Marathon Bike Cup Specialized.

Granfondo Paola Pezzo Bikenjoy Valle Camonica

In Valle Camonica infine si è corsa la Granfondo Paola Pezzo Bikenjoy Valle Camonica, su un percorso decisamente rinnovato, lungo 49 km e 1950 m di dislivello, con l’inserimento della Val Sorda e due nuove discese davvero molto stimolanti.

Nella categoria Master 1, secondo gradino del podio per Finazzi Mattia (20° assoluto) e Marchioro Lorenzo 8° posizione (49° assoluto). Nella categoria Master 3 Madaschi Marco ottiene la 6° posizione (47° assoluto). Nella categoria Master 4 Zebro Danilo ottiene la 19° posizione (154° assoluto). Nella categoria Master 6 Nava Mario ottiene la 9° posizione (104° assoluto).

Tutte le foto delle gare del weekend: