Grande partecipazione al meeting nazionale “Facciamo Squadra”, organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto il 27 e 28 settembre al Centro Federale Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, che ha visto scendere in vasca 27 società provenienti e oltre 320 bambini da tutta Italia.

Giovanissimi in vasca per il Meeting Nazionale “Facciamo squadra”

Il Gruppo In Sport di Vimercate ha preso parte all’evento con tutte e tre le sue realtà sportive – In Sport, Sport Active e Sport Plus – capaci di superare la prima fase di qualificazione territoriale: questo risultato conferma l’impegno costante nel promuovere il nuoto giovanile e i valori della crescita sportiva.

Nella classifica finale della categoria Giovanissimi, Sport Active ha conquistato un ottimo 4° posto, In Sport ha chiuso in 9ª posizione mentre Sport Plus si è piazzata al 10° posto a testimonianza della qualità e del lavoro quotidiano dei nostri tecnici e atleti.

La partecipazione a questo appuntamento nazionale è stata un’ulteriore occasione di confronto, crescita e condivisione, rafforzando il percorso che unisce atleti, famiglie e società sotto la stessa passione per il nuoto.